Голубое озеро. Кабардино-Балкария. Фото: LxAndrew https://ru.wikipedia.org/

11 августа 2020, 17:02

Полиция нашла заблудившихся в Кабардино-Балкарии туристов

Семья из четырех человек, сбившаяся с дороги в районе Голубых озер в Кабардино-Балкарии, обратилась за помощью к спасателям. Туристы спасены, никто из них не пострадал, сообщила сегодня пресс-служба Министерства внутренних дел России.

В МВД по Кабардино-Балкарии из дежурной части регионального управления МЧС поступило сообщение о том, что в районе Голубых озер пропала семья из четырех человек. Семья из Санкт-Петербурга, в том числе дети в возрасте 13 и 17 лет, по лесной тропе отправилась к кратеру Сухое озеро. Туристы не обратили внимания на табличку с предупреждением о том, что по ряду маршрутов запрещено движение без проводника. Возвращаясь, туристы сбились с пути и обратились за помощью к спасателям, сообщила сегодня пресс-служба Министерства внутренних дел России.

Полицейские Черекского района сформировали две поисковые группы, которые выехали в район Сухого озера. Сотрудникам полиции удалось найти заблудившихся туристов, никто из членов семьи не пострадал. Петербуржцы в сопровождении полицейских добрались до ближайшего населенного пункта, говорится в сообщении ведомства. 

Грандиозных размеров карстовый провал Кель-Кетчхен, глубина которого составляет 177 метров, расположен на северном склоне Скалистого хребта в соседстве с наиболее известными карстовыми озерами Кавказа с общим названием Голубые озера. Своеобразие провала Кель-Кетчхен заключается, прежде всего, в отсутствии воды во внушительной котловине. Несоразмерный с пустой котловиной небольшой водоем на его дне не меняет общей картины безводности. Этот факт отражен в названиях Кель-Кетчхен (Ушедшее озеро) и Сухое озеро, говорится в исследовании Л.Емузовой и А.Хатухова "Результаты комплексного исследования Кель-Кетчхен — карстового провала на Центральном Кавказе", опубликованном в электронном научном журнале "Современные проблемы науки и образования".

Нижнее Голубое озеро - это гигантский артезианский колодец с неизменно низкой температурой на всех глубинах. Озеро расположено на высоте 809 метров над уровнем моря. Площадь зеркала озера составляет 2,5 гектара, говорится в справке "Кабардино-Балкария туристу: что? где? почем?" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Прокуратура выявила незаконную застройку у Голубых озер", "Коков оценил строительство курорта "Черек" в 4,5 миллиарда", "Найдено тело пропавшего в Кабардино-Балкарии дайвера".

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