Ребенок погиб на детской площадке в Астрахани

06 августа 2020, 21:08

Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика на детской площадке во дворе жилого дома в Астрахани. Прокуратура после этого сообщила, что будет проверено состояние и других детских площадок в Астраханской области.

Мальчик погиб 5 августа, когда на площадке между домами 29 и 29-1 по улице Яблочкова в Ленинском районе Астрахани его придавило бетонной плитой, сообщило сегодня Управление Следкома по Астраханской области

Ребенок лазил по предназначенной для детей металлической лестнице, прикрепленной к бетонной конструкции. "В результате деформации основания бетонная плита вместе с ребенком упала на землю, придавив его. От полученных травм он скончался на месте", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека (пункт "в" части 1 статьи 238 Уголовного кодекса России). Будет дана правовая оценка действиям ответственных за содержание придомовой территории, отмечается в сообщении на сайте Следкома России.

Максимальное наказание за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которое привело неосторожности к гибели человека (пункт "в" части 1 статьи 238 Уголовного кодекса России) составляет шесть лет лишения свободы.

Телеканал "7+" опубликовал в своем YouTube-канале видео с места трагедии. На кадрах видны четверо сотрудников правоохранительных органов, трое сотрудников МЧС и двое медработников, несколько жителей двора. Одна бетонная плита стоит, упавшая плита лежит основанием на земле, спасатели пытаются ее поднять. "Если вы видите у себя во дворе вот такие плиты, чтобы не было трагедии, как у нас во дворе, пожалуйста, снесите это все, это привет из прошлого", - говорит женский голос за кадром. К 21:00 мск 6 августа ролик набрал 5850 просмотров и два комментария.

После случившегося прокурор Астраханской области Сергей Фрост поручил районным и городским прокурорам проверить безопасность детских игровых и спортивных придомовых площадок в Астраханской области, сообщила сегодня областная прокуратура.

"Кавказский узел" ранее писал, что четырехлетний мальчик в Краснодаре получил травмы, провалившись на детской площадке в канализационный колодец.