Источники сообщили о задержанных по делу об убийстве ингушского силовика

05 августа 2020, 10:40

В Ингушетии задержаны двое из трех подозреваемых в нападении на офицера Росгвардии Увайса Алиева, они доставлены в отдел полиции, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 32-летний старший лейтенант Росгвардии Увайс Алиев был застрелен 28 июля на окраине села Яндаре и на следующий день похоронен в родном селе Экажево. Следствие не выделило основную версию убийства, но наиболее вероятно, что это было нападение экстремистов, заявил источник в МВД.

Источники в силовых структурах рассказали, что в момент нападения в машине с Алиевым находилась девушка, которая не пострадала. Недалеко от места обстрела, в лесу, сотрудники правоохранительных органов обнаружили замаскированный блиндаж и растяжку.

Задержаны двое подозреваемых в убийстве Увайса Алиева, сообщил информированный источник. По его словам, это местные жители. Они доставлены в отдел полиции, где дают показания, пишет сегодня "Интерфакс-Юг".

Эту информацию подтвердил источник, знакомый с ситуацией. "Накануне правоохранители установили личности двоих из троих мужчин, которые подозреваются в убийстве сотрудника Росгвардии в Ингушетии. Они задержаны", - сказал он.

По его словам, мотив нападения пока неизвестен, сообщает сегодня газета "Ингушетия".

На сайтах МВД по Ингушетии, регионального управления СКР и на сайте Росгвардии, по состоянию на 10.35 мск, информация о задержании подозреваемых не опубликована.

Напомним, нападение на Увайса Алиева стало четвертым в Ингушетии покушением на силовиков с начала 2020 года.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.