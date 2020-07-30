30 июля 2020, 21:07

Житель Ингушетии осужден за повреждение родовой башни в Бейни

Суд приговорил к обязательным работам жителя Джейрахского района, который разрушил арку исторической башни в Бейни, чтобы продать камни. Осужденный признал вину и раскаялся в преступлении, которое вызвало споры между жителями Ингушетии и Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", работники музея-заповедника в Ингушетии в декабре 2019 года обратились в полицию с просьбой найти людей, разрушающих исторические башни в селе Бейни. Было возбуждено дело о повреждении объектов культурного наследия: башенного комплекса "Бейни", башни "Бэрер-Гала" и усадьбы "Утен-Гала".

В январе глава Совета тейпов ингушского народа Мурад Даскиев заявил, что злоумышленники выбивали в башнях арочные перекрытия и перевозили их в Чечню на продажу. Это заявление спровоцировало бурные интернет-дискуссии между чеченскими и ингушскими пользователи YouTube. Доктор исторических наук Хасан Бакаев указал, что чеченцам незачем вывезенные из Ингушетии камни с петроглифами, поскольку в самой Чечне таких петроглифов гораздо больше.

Человек, в декабре 2019 года выломавший камни из башни "Утен-Гала" XV-XVII веков, действительно хотел продать их, но не успел сделать этого из-за общественного резонанса, сообщила сегодня прокуратура Ингушетии. В сообщении не уточняется, где хотел найти покупателей этот человек, и ничего не говорится о других башнях.

Согласно приговору Джейрахского районного суда, 52-летний местный житель изготовил для перевозки камней деревянные сани. Добравшись до исторической башни в вечернее время, он разрушил арочное перекрытие входного проема на ее восточном фасаде, после чего собрал камни и вывез.

Суд назначил обвиняемому 300 часов обязательных работ, а в качестве компенсации причиненного ущерба взыскал с него в пользу государства 123 тысячи рублей. В качестве смягчающих обстоятельств было учтено, что обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также имеет на иждивении малолетних детей, сообщила прокуратура Ингушетии на своем сайте.

На сайте Джейрахского районного суда к 21.07 мск 30 июля не появилось информации об этом приговоре.

Сообщение о том, что в Ингушетии выбили арочные камни в шести башнях в селе Бейни, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 15 декабря 2019 года. "Были разобраны арки для вывоза. Башни держатся именно на угловых и арочных камнях. Складывается опасная ситуация для башен", - написал автор сообщения.

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Примечание:

"Историки указали на несвободу при изучении Кавказской войны", "Конфликт между тейпами в Экажево привел к перестрелке с гибелью человека", "Пользователи соцсетей из Ингушетии и Чечни поспорили о разрушении древних башен".

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