Мусульмане в Ростовской области заявили об отсутствии страха заразиться коронавирусом на Курбан-байрам

28 июля 2020, 22:16

Запрета на проведение коллективных молитв в Курбан-байрам на Дону нет, сообщили в региональном муфтияте. Опрошенные «Кавказским узлом» ростовские мусульмане намерены прийти в праздник в мечети и уже заготовили жертвенных баранов.

Как писал "Кавказский узел", Курбан-байрам в этом году отмечается 31 июля. Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края отменило проведение коллективных молитв, приуроченных к празднику, в мечетях и на прилегающих к ним территориях в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, призвав верующих провести Курбан-байрам в кругу семьи.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В Ростовской области запрета на коллективные молитвы нет

Запрета на проведение коллективных молитв в Курбан-байрам в регионе нет, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» заместитель председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области Мухаммед Бикмаев.

«Вообще запрета нет на проведение молитв, главное, чтобы соблюдались санитарно-эпидемиологические требования, а так в Ростовской области сняты запреты на массовые богослужения», - отметил он.

По словам Бикмаева, ограничения по количеству пришедших невозможно обеспечить. «Ограничить пришедших мы физически просто не можем. По последним молитвам мы замечаем, что приходит в два раза меньше людей. Мы объявляли о том, что лицам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические болезни органов дыхания, диабет и так далее, мы настоятельно рекомендуем оставаться дома и совершать молитву дома. Плюс студенты сейчас разъехались, и посещение упало в разы, даже на пятничную молитву», - рассказал заместитель муфтия.

К 28 июля в Ростовской области выявлены 12 538 инфицированных COVID-19, в том числе 133 – за последние сутки, 210 человек умерли. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, где указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

ДУМ Ростовской области на своем сайте разместило информацию о благотворительной акции "Курбан в каждый дом", в рамках которой можно заказать жертвенное животное, его резку и разделку. Часть мяса жертвенных животных будет роздана волонтёрами муфтията нуждающимся семьям, сказано в этом сообщении.

Благотворительная акция «Курбан в каждый дом» проводится не впервые, уточнил Бикмаев. «Мы ежегодно ее проводим, но в первый раз об этом объявили, а так акция ежегодно проводится в разных масштабах. В этом году решили провести в более открытом формате, а так в принципе по всему миру, во всех странах она проводится: состоятельные люди приносят жертву и раздают в пользу неимущих и нуждающихся», - рассказал он.

Вместе с этим заммуфтия уточнил, что данными о количестве нуждающихся семей в регионе Духовное управление не располагает. «Как и в месяц Рамадан, у нас практиковалось такое, что мы развозили именно адресно, чтобы люди лишний раз не приходили — наши волонтеры развозили по домам. В этот раз будет точно так же», - сообщил Мухаммед Бикмаев.

Мусульмане намерены участвовать в коллективных молитвах во время праздника

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» мусульмане Ростовской области заявили, что уже заготовили для праздника жертвенных баранов и намерены участвовать в коллективных молитвах.

«Курбан-байрам буду отмечать обязательно. Эта традиция идет уже с детства - каждый год участвую в этом празднике. Отец всегда барана резал на Курбан-байрам. Барана уже привезли. Отмечать праздник буду дома, в мечеть обязательно схожу. Всех, кого увижу в этот день, буду поздравлять, всех, кого знаю, и всех близких обязательно поздравлю. Заразиться не боюсь, надену маску», - поделился своими планами мусульманин Исрафил.

«Схожу в мечеть, поздравлю маму, других родственников, в первую очередь. У нас в семье очень много людей, которых нужно объехать, поздравить с этим большим праздником. Это идет уже от души, от сердца. Истинное ощущение и понимание этого праздника приходит с возрастом, молодым людям до 30 лет это объяснить тяжело. Баран уже приготовлен. Среди моих знакомых после посещения молитв в мечети коронавирусом никто не заболел, и надеюсь, не заболеет», - рассказал другой мусульманин из Ростова-на-Дону Дамир.

«Стараюсь отмечать Курбан-байрам в кругу семьи. Для меня это, как правило, является поводом сходить в гости к бабушкам, дедушкам, к другим близким родственникам или пригласить родственников к себе. Для меня, как для мусульманина, все мусульманские праздники имеют большое значение. Поздравлю родственников, друзей, соседей. С утра сходим в мечеть на праздничный намаз, как и все мусульмане нашей области, потом, как и каждый год по милости Всевышнего, мы режем барашка от наших родителей. Опасений по поводу скопления людей у меня нет, там мои братья, это как продолжение семьи» - высказался ростовчанин Ислам.

«В первую очередь, Курбан-байрам очень большой семейный праздник, когда ты делишься мясом с близкими, со своими родственниками. Одну треть - что тоже немаловажно - отдаешь неимущим, находишь таких людей, кому необходимо оказать помощь. Буду поздравлять близких друзей и родственников. В этот раз праздник буду отмечать у родственников супруги. Мечеть уже посещал, не заболел, иммунитет у меня крепкий», - рассказал мусульманин Мурад.

Проведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает только личные мнения опрошенных.

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