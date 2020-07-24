Полиция Грузии отчиталась о расследовании резонансной смерти девушки

24 июля 2020, 07:55

При первичном осмотре на теле 23-летней Тамар Бачалиашвили не найдено следов насилия, следователи устанавливают обстоятельства ее смерти, сообщили в МВД Грузии после акций протеста, участники которых упрекнули полицейских в неэффективном расследовании.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля несколько десятков человек провели в Тбилиси и Батуми акции протеста, посчитав неэффективным расследование недавних смертей футболиста Георгия Шакарашвили и 23-летней жительницы Тбилиси Тамар Бачалиашвили. Они потребовали, чтобы глава МВД страны Вахтанг Гомелаури и правительство ушли в отставку.

19-летний футболист Георгий Шакарашвили был, по версии следствия, вечером 18 июня убит во время нападения на шоссе, его тело было найдено в русле реки Арагви после четырехдневных поисков. Задержаны 17 человек, однако адвокаты заявили, что их подзащитные не убивали парня. Тело 23-летней Тамар Бачалиашвили было обнаружено 22 июля на заднем сиденье ее автомобиля в районе Тетрицкаро. Полиция заявила, что после того, как 18 июля получила сообщение об исчезновении девушки, проводила интенсивные поиски. Между тем ее автомобиль стоял близ дороги на довольно открытом месте.

По предварительным данным, на теле Тамар Бачалиашвили нет следов насилия, объявил 23 июля директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

"На первый взгляд, никаких признаков насилия на теле умершей нет. Это обстоятельство интенсивно расследуется в связи с той информацией, что 17 июля Тамар Бачалиашвили купила в аптеке определенные лекарства. По результатам расследования выясняется, идентичны ли они лекарствам, изъятым из ее сумки", - передал корреспондент "Кавказского узла" сказанные на брифинге слова Челидзе.

По словам Челидзе, в сумке девушки также найдено письмо, в котором упоминаются лекарственные препараты и банковский депозит, в связи с чем МВД запросило информацию о ее банковских счетах. "С рабочего места Тамар Бачалиашвили изъято компьютерное оборудование, допрошены ее коллеги, члены семьи, запрошены записи видеокамер", - сказал Челидзе.

Тело Тамар Бачалиашвили было обнаружено "недалеко от деревни Мацвеани, в необитаемом районе", сказал он. В поисках девушки с 19 июля вместе с полицейскими ежедневно участвовали пожарные, были задействованы "беспилотники, другое специальное техническое оборудование и вертолет", добавил Челидзе.

Длительность поисково-спасательных работ вызвала наибольшее нарекание общественности, заметила представитель НПО "Центр прав человека", юрист Нестан Лондаридзе. "Тело девушки было найдено только 22 июля, на следующий день после того, как ее родственники перекрыли Кахетинское шоссе в районе Тетрицкаро. Нет информации, насколько интенсивно велись поиски до этого протеста, но сегодня недовольство людей, участвующих в митингах, вызывает именно тот факт, что поиски шли так долго", - сказала Лондаридзе корреспонденту "Кавказского узла".