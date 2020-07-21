Отец умершего от СПИДа в Элисте ребенка добился победы в кассационном суде

21 июля 2020, 04:50

Кассационный суд в Краснодаре отменил решения Элистинского городского суда и Верховного суда Калмыкии, отказавшихся компенсировать моральный вред Александру Горобченко, чей сын был заражен ВИЧ в больнице Элисты в 1988 году и впоследствии умер. Дело направлено в Элистинский горсуд на новое рассмотрение в ином составе судей, сообщил адвокат истца.

Как писал «Кавказский узел», жалоба Александра Горобченко, чей сын был заражен ВИЧ в больнице Элисты в 1988 году и впоследствии умер, на решение Верховного суда Калмыкии поступила в кассационную инстанцию 3 февраля. Горобченко пояснил, что Элистинский городской суд отказал ему в иске 8 августа 2019 года, сославшись на то, что в момент инфицирования в 1988 году в законодательстве СССР не было самого понятия «моральный вред». 31 октября 2019 года Верховный суд Калмыкии поддержал это решение. Горобченко обжаловал в феврале решение Верховного суда.

Семьи детей, зараженных ВИЧ-инфекцией, почти четверть века безрезультатно требовали от государства компенсации за моральный ущерб, и в июне 2011 года они подали иск в Элистинский городской суд. В сентябре 2011 года было отменено постановление о прекращении уголовного дела по факту заражения детей СПИДом, а 9 ноября 2011 года Элистинский городской суд вынес решение о взыскании с республиканской детской больницы в Калмыкии средств на выплату компенсаций морального вреда в размере 100 тысяч рублей каждому из семерых истцов. При этом пострадавшие требовали в качестве компенсации морального вреда по пять миллионов рублей. В июле 2012 года президиум Верховного суда Калмыкии увеличил размер компенсации каждому из пострадавших до 300 тысяч рублей. Истцы назвали эту сумму «насмешкой». Всего следствием признаны потерпевшими 74 человека.

Четвертый кассационный суд в Краснодаре рассмотрел жалобу Александра Горобченко на судебные решения Элистинского городского суда и Верховного суда Калмыкии, текст определения сторона защиты получила несколько дней назад, сообщил 20 июля корреспонденту «Кавказского узла» адвокат истца, попросивший не указывать его имя.

«На днях мы получили на руки определение. Кассационная жалоба Горобченко полностью удовлетворена, судебные акты Элистинского городского суда и Верховного суда Калмыкии отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции – в ином составе судей», - рассказал адвокат.

По его словам, суду в Элисте теперь «остается только определить размер компенсации», поскольку кассационный суд «фактически указал на наличие оснований для взыскания морального вреда». «При новом рассмотрении дела суд будет связан указаниями суда кассационной инстанции, то есть будет обязан их учесть», - пояснил адвокат, уточнив, что Горобченко просит взыскать с Республиканской детской больницы миллион рублей.

Юрист добавил, что Элистинскому горсуду не потребуется заявления Горобченко, чтобы начать повторное рассмотрение иска. «Когда дело вернется из Краснодара – думаю, это будет недели через две-три – в Элисте передадут материалы другому судье, иск заново примут к производству и назначат заседание», - сказал он.

Элистинский горсуд и Верховный суд Калмыкии не учли, что Горобченко связывает момент причинения морального вреда не с фактом заражения его сына ВИЧ в 1988 году, а с последующей болезнью ребенка и его смертью 23 октября 1993 года, говорится в определении кассационного суда (копия есть в распоряжении «Кавказского узла»).

«Неверное определение причины морального вреда повлекло за собой ошибочное неприменение к рассматриваемым правоотношениям статьи 131 «Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик», действовавшей на момент смерти истца, и обусловило неправильный вывод судов о том, что право Горобченко А.И. на компенсацию морального вреда не возникло», - сказано в решение суда кассационной инстанции.

Судебная коллегия также подчеркивает, что «факт предшествующего присуждения компенсации морального вреда в пользу Горбаченко Л.В., матери умершего […] не исключает возможности удовлетворения аналогичных требований других близких родственников».

Александр Горобченко сообщил «Кавказскому узлу», что из-за карантинных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, кассационный суд рассмотрел его жалобу без участия сторон. «В августе наш адвокат приедет в Элисту, расскажет, как дальше будем действовать. В этом деле я полностью полагаюсь на него», - добавил Горобченко.

Новость о решении кассационного суда по делу Горобченко обнадежила родителей, потерявших детей из-за вспышки СПИДа в элистинской больнице, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" отец еще одного умершего после заражения ВИЧ в медучреждении ребенка Очир Шовгуров.

«Я еще не разговаривал с адвокатом, [представляющим интересы Горобченко] о делах других родителей. Но новость нас обнадежила. Здесь, в Элисте, мы обязательно с ним встретимся и все обсудим», - сказал он.

Ранее защитник Горобченко пояснил, что «с 1 октября 2019 года кассационную жалобу можно подать в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного постановления». «К требованиям о возмещении морального вреда срок исковой давности не применяется. Так что, если кто-то из зараженных в Элисте ВИЧ-инфекцией или их родителей еще не обращался в суд, они могут подать исковые заявления. Но решения, вынесенные Верховным судом в 2012 году, уже обжаловать в кассационной инстанции нельзя», - констатировал адвокат 3 февраля.