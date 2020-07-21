Правозащитник заявил о подлоге в деле Альберта Хамхоева

21 июля 2020, 01:41

Дело о пытках жителя Ингушетии Альберта Хамхоева девять раз приостанавливалось из-за неявки подозреваемого к следователю, а затем следствие отказалось от подозрений в отношении силовика. Юрист "Комитета против пыток" Магомед Аламов заявил о подлоге в материалах дела.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября 2018 года суд в Назрани приговорил спортсмена Альберта Хамхоева к 1,5 года лишения свободы условно, признав его виновным в хранении оружия. Сам Хамхоев вину признать отказался и напомнил, что его пытали после задержания. Верховный суд Ингушетии зачел Хамхоеву арест в счет назначенного ему условного лишения свободы, но отказался признать его невиновным в хранении оружия. Правозащитники добиваются расследования дела о пытках Хамхоева - оно к концу 2019 года останавливалось не менее 8 раз.

После заявлений Хамхоева о том, что его пытали после задержания, было возбуждено уголовное дело, подозреваемым в нем проходит сотрудник Центра противодействия экстремизму республиканского МВД. В сентябре 2018 года представители "Комитета против пыток" Магомед Аламов и Альберт Кузнецов заявили, что расследование дела о пытках Хамхоева затягивается.

Магасский районный суд прекратил производство по жалобе "Комитета против пыток" на приостановление следствия по делу Альберта Хамхоева, а сотрудника центра "Э", который был единственным обвиняемым по этому делу, перевели в свидетели. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщил юрист организации Магомед Аламов.

По словам Аламова, правозащитники только недавно узнали о смене статуса силовика, который ранее был подозреваемым. "Задним числом вынесли постановление и сняли с него подозрение. Это выяснилось во время рассмотрения Магасским районным судом другой жалобы - я обжаловал отказ следователя выходить в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. Со слов следователя, он к ним девять раз якобы не явился, в связи с чем расследование прекращалось. Я написал жалобу в суд. Если подозреваемый не является, почему вы мне, как представителю потерпевшего, отказываете в удовлетворении ходатайства об избрании для него меры пресечения? По этой жалобе было три заседания, и вот, уже на третьем заседании следователь принес постановление и говорит: "А он у нас уже не обвиняемый, мы еще 26 октября 2019 года вынесли постановление о прекращении в отношении него уголовного дела". Хотя тремя днями раньше, на предыдущем заседании по этой жалобе, следователь сам не знал, что он такое постановление вынес", - рассказал юрист.

Аламов, считает, что таким образом следователи сняли с себя ответственность за свое упущение - они должны были избрать меру пресечения для человека, который не являлся к следователю. Правозащитник уверен, что постановление о прекращении дела в отношении подозреваемого было вшито в дело только тогда, когда он указал следователям на эту недоработку.

20 июля в Магасском районном суде рассматривалась жалоба на приостановление следствия по делу о пытках Хамхоева. "О том, что 10 февраля этого года расследование было вновь, уже в десятый раз приостановлено, я узнал на предыдущем заседании по той, другой жалобе. Приостановили на основании того, что следователь якобы провел все следственные действия, проведение которых возможно в отсутствие обвиняемого. 13 июля я подал жалобу в суд на это приостановление, 17 июля следствие было возобновлено, поэтому сегодня суд прекратил производство по жалобе - исчез предмет жалобы. Хотя я просил суд вынести частные постановления в адрес и прокурора города Назрань, и руководства Следственного комитета, потому что пять месяцев они ничего не предпринимали по делу. Только после того, как я подал жалобу, следствие возобновлено", - сказал Аламов.

Он добавил, что подал 20 июля заявление о преступлении по итогу этих судебных тяжб. В заявлении, поданном в следственное управление СКР по Ингушетии, Аламов указывает на служебный подлог в деле Альберта Хамхоева.

"В присутствии следователя я судье предоставил девять копий постановлений о приостановлении предварительного следствия на основании п.3 ч.1 ст. 208 УПК - это когда подозреваемый не имеет возможности участвовать в уголовном деле. В последний раз на таком основании они приостановили (расследование) 27 октября 2019 года, после этого я ознакомился с материалами и сфотографировал их. Тогда в них не было постановления о прекращении уголовного дела в отношении (сотрудника ЦПЭ), которое якобы было вынесено, как они теперь заявляют, 26 октября. Этого постановления в материалах дела не было и 10 июля - в тот день я после судебного заседания тоже знакомился с материалами дела в кабинете секретаря судьи. А уже 14 июля следователь его принес на судебное заседание", - сказал юрист "Комитета против пыток".

Магомед Аламов отметил, что в деле появилось не только постановление о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого, но и новый, исправленный вариант постановления о приостановке расследования от 27 октября 2019 года. В новой версии документа основание прекращения расследования изменено с пункта 3 ч.1 ст.208 УПК - на пункт 1. "То есть раньше в этом предпоследнем постановлении было, что дело приостановлено на том основании, что (подозреваемый) не может присутствовать, а теперь - в связи с тем, что подозреваемого в деле нет! И тут же приложено постановление о прекращении уголовного дела", - объяснил юрист.

По словам Аламова, сроки следствия намеренно затягиваются. "Сейчас мне придется идти по новой: обжаловать постановление о прекращении уголовного дела в отношении (силовика), добиваться того, чтоб его опять перевели в ранг подозреваемых, чтобы опять ему предъявили обвинение. Это все надо теперь делать заново", - заключил правозащитник.