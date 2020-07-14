Введение налогового режима для самозанятых граждан вызвало скепсис предпринимателей в Дагестане

14 июля 2020, 03:35

Минэкономики Дагестана отчиталось о 450 заявках, поданных для перехода на новый налоговый режим для самозанятых граждан. Опрошенные "Кавказским узлом" местные предприниматели заявили, что не спешат менять форму налогообложения.

«По данным республиканского управления Федеральной налоговой службы на 10 июля, в Дагестане на получение статуса самозанятых подали заявки 450 человек», - сообщил 13 июля корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Минэкономики республики, не уточнив при этом, по каким профессиям поданы заявки.

По его словам, налоговый режим «Налог на профессиональный̆ доход» действует в Дагестане с 1 июля, он был принят депутатами Народного Собрания Дагестана 20 мая.

Зарегистрироваться в качестве самозанятых могут физические лица и индивидуальные предприниматели, которые получают доход от своей̆ работы без привлечения наемных работников по трудовым договорам, отметил сотрудник ведомства.

По его словам, плательщиками налога могут быть граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно и получают доход не более 2,4 миллиона рублей в год. Налоговая ставка на профессиональный доход установлена в размере четырех процентов с доходов от работы с физическими лицами, и шесть процентов с доходов от работы с юридическими лицами. Кроме того, самозанятые граждане освобождены от уплаты НФДЛ, НДС, страховых взносов как в медицинские, так и пенсионные фонды.

Среди разрешенных видов деятельности: оказание косметических услуг на дому; фото и видеосъемка; реализация продукции собственного производства; проведение мероприятий и праздников; юридические консультации и ведение бухгалтерии; удаленная работа через электронные площадки; сдача квартир в аренду; услуги по перевозке пассажиров и грузов; строительные работы и ремонт помещений.

«Перейти на этот режим налогообложения можно самостоятельно при помощи мобильного приложения «Мой налог», из личного кабинета налогоплательщика или на портале Госуслуг. Всем зарегистрированным самозанятым гражданам, а также тем, кто будет регистрироваться в 2020 году, предоставляется дополнительный бонус в размере одного минимального размера оплаты труда 12 130 рублей, за счет которого они смогут в 2020 году оплатить налог на профессиональный доход, а также задолженность и пени по соответствующему налогу», - рассказал представитель министерства.

Власти намерены с помощью данного налогового режима «обелить» как можно больше предпринимателей и повысить собираемость налогов, считает главный экономист фонда «Реальная политика» Халил Халилов. Небольшое число перешедших на режим самозанятых он связывает с недостаточной информированностью предпринимателей о преимуществах и недостатках данного вида налогообложения.

«Сказать однозначно, какой режим выгодней – индивидуальный предприниматель или самозанятый, достаточно сложно. Самозанятым намного проще в плане отчетности и уплаты налогов. Им не нужно применять контрольно-кассовую технику. В то же время имеются ограничения в области профессий на работу самозанятыми, у них также не идет пенсионный стаж», - рассказал Халилов корреспонденту "Кавказского узла".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" предприниматели из числа тех, кто знает о введении нового налогового режима, заявили, что пока не будут торопиться с переходом на него. Многие же и вовсе признались, что ничего не слышали про новый режим.

Индира Юсупова оказывает косметические и парикмахерские услуги. Она рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что из-за пандемии не работала с конца марта в течение трех месяцев.

«У меня и так большие убытки. Подожду, пока бизнес нормализуется, поспрашиваю коллег, кто перешел на этот режим, выгодно или нет», - сказала Юсупова.

Махачкалинец Руслан занимается фото- и видеосъемкой на свадьбах и других торжествах. Он рассказал, что его бизнес также пострадал из-за режима самоизоляции.

«Свадеб, банкетов не было, доходов нет. И сейчас пока банкетные залы не открылись. Честно говоря, я не был зарегистрирован как предприниматель и не платил налоги. В последнее время начались проверки, думал встать на учет, но началась пандемия. Пока не знаю, какой режим выбрать. Вот разрешат работу банкетных залов, пообщаюсь с коллегами, посоветуюсь», - сказал фотограф.

Абакар Магомедов, занимающийся ремонтом помещений, рассказал, что зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Он не уточнил выплачиваемую им сумму налогов. «Не верю, что новый режим выгоднее. Государство просто так ничего не сделает ради бизнеса. Пока ничего не собираюсь менять», - говорит мужчина.