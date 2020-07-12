Пользователи соцсети потребовали решить проблему с водой в Буйнакске

12 июля 2020, 07:42

Цены на подвоз воды в Буйнакске выросли почти вдвое, а власти не торопятся решать проблему с ее подачей, возмутились пользователи соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Буйнакска провели 11 июля митинг у возле здания администрации города, на котором потребовали наладить подачу воды. Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев признал тяжелой ситуацию с обеспечением города водой, а ее причиной назвал большое количество незаконных врезок в водовод.

На странице администрации Буйнакска 11 июля был опубликован ролик о митинге у здания мэрии. На кадрах видео мэр города пытается объяснить ситуацию собравшимся. В свою очередь жители требуют от него наладить подачу воды. Митингующие говорят на повышенных тонах и поэтому Нургудаеву с трудом удается взять слово. Он объяснил, что местные власти для равномерного обеспечения жителей водой, ввели график ее подачи. И что некоторые из жителей его не соблюдают, из-за этого создался незапланированный расход и, как следствие, нехватка воды. Видео заканчивается обещаниями мэра разобраться в ситуации. При этом напряженная атмосфера сохраняется на протяжении всего ролика.

Публикация к 07.00 мск 12 июля набрала 8697 просмотров, комментаторы оставили под ней 266 сообщений. Некоторые из них отметили, что мэр так и не назвал дату подачи воды. "Просто пусть скажет точную дату, когда будет подача воды. До осени что-ли ждать?" – задался вопросом пользователь arslan2048.

"Короче говоря ситуация не улучшается, просят терпеть, как жить без воды, а водовозы так взвинтили цены, с 900 рублей дошли до двух тысяч. Если народ будет по таким ценам платить за воду, то у людей на хлеб денег не останется", – отметил пользователь fendi23.

"Город утопает в мусоре, с ночи и до утра невозможно спать от бродячих собак, да еще плюс к этому проблемы с водой. Мы живем не в 19 веке, зачем нам умные фонари или прочее, когда город грязный и нет воды?" – задался вопросом пользователь xady555_.

Комментаторы возмутились дефицитом питьевой воды в Буйнакске

Запись о митинге в Буйнакске была опубликована 11 июля в Instagram-паблике "Голос Дагестана". К 07.00 мск 12 июля публикация набрала 6394 отметки "Нравится", комментаторы оставили под ней 156 сообщений. Большинство из них подвергли критике властей за проблемы с водой. "Не могут дать воду по трубам, обязаны отправить хотя бы автоцистернами по городу, у народа и так денег нет, приходится еще воду покупать за свои деньги", – возмутился пользователь arslan208.

Его поддержал пользователь _a_k_r_18_19. "Что в Буйнакске вода закончилась что-ли? Дайте воду людям не надо спать. Администрация, у вас деньги куры не клюют, а у некоторых людей даже на кусок хлеба не хватает, а тут еще каждый день за воду деньги отдавать" – написал он.

"Сколько лет уже без воды Буйнакск, а за то высотки строят, и покупают же эти квартиры, хоть они без воды. Что за город может быть без воды? Куда власти смотрят?" – задался вопросом пользователь naivnay_i_dobray.

"Это же позор столько воды пресной под боком, а в бывшей столице Дагестана нет воды", – возмутился пользователь gama_berlin.

"Просто ужас, вокруг Дагестана река, озера и море, только в городах воды нет, а горводоканал исправно берет квартплату за якобы воду", – согласился с ним пользователь ded_05_official.

"Зато на всех мойках это вода есть без перебоя, а люди потерпят, ничего страшного" – сыронизировал sh.rakhmat1962.

И что за такая ситуация, годами не видим воду, а за то уважаемый ЖКХ берет деньги, будто мы круглые сутки получаем воду", – написал пользователь hadizhat_2017.

Публикация об акции протеста жителей Буйнакска также была размещена 11 июля в Instagram-паблике "Жизнь Дагестана". К 07.00 мск 12 июля она набрала 30 тысяч просмотров, комментаторы оставили под ней 169 сообщений. "Воды нет, работы нет, нечего нет, а цены на жилье выше чем где либо", – отметил пользователь _m_z_b__.

"Как можно так издеваться над людьми, оставляя их без воды, да еще в такую жару", – задался вопросом tu.lider.

"Почему глава района все еще работает в этой должности? Он для чего там сидит? Кресло охраняет?" – задаласт вопросом muslima.2.2.