Война в Сирии. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

09 июля 2020, 11:37

Уроженец Дагестана осужден на 12 лет за участие в сирийском конфликте

Суд приговорил 57-летнего уроженца Хасавюрта Гамида Тушаева к 12 годам колонии, признав его участником боев в Сирии на стороне боевиков, сообщили в суде.

Суд счел убедительной версию следствия о том, что Тушаев в сентябре 2017 года прибыл в сирийский Идлиб, где вступил в состав незаконного вооруженного формирования, которое входит в состав запрещенной в России судом террористической организации "Джебхат ан-Нусра", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Как следует из обвинительного заключения, с октября 2017 года, в сирийской Атме подсудимый "вооруженный автоматом с боеприпасами", "осуществлял охрану территории, подконтрольной указанным НВФ и МТО, а также участвовал в боевых действиях против правительственных войск Сирии". 9 октября 2018 года Тушаев прибыл в Россию, где был задержан правоохранителями. Свою вину подсудимый в ходе процесса не признавал, отметил сотрудник пресс-службы.

Суд сегодня приговорил 57-летнего уроженца Хасавюрта Гамида Тушаева к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК РФ) и в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), добавил сотрудник пресс-службы.

Комментариями Гамида Тушаева или его представителей относительно сообщения пресс-службы суда "Кавказский узел" не располагает.

Примечание:

"В Дагестане найден похищенный полицейский", "Установлена личность одного из блокированных в ходе спецоперации в селе Балахани в Дагестане", "В Дагестане силовики склонили к явке с повинной предполагаемого пособника боевика".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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