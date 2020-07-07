Военный суд утвердил приговор жителю Чечни по делу о вербовке в ИГ*

07 июля 2020, 02:29

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор жителю Чечни Эйде Арсанухаеву, осужденному на восемь лет за вербовку в ряды боевиков и оправдание терроризма.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил восемь лет колонии строгого режима жителю Чечни Эйде Арсанухаеву, обвиненному в причастности к склонению односельчан в ряды террористической организации "Исламское государство"* в Сирии и оправдании терроризма. Вина Арсанухаева не была доказана, также у него имеются проблемы со здоровьем, заявил его адвокат.

По версии обвинения и суда, в июле 2017 года подсудимый демонстрировал односельчанам в своем телефоне видеоролик о деятельности ИГ*, комментировал его содержание, положительно отзывался о деятельности участников данной террористической организации, заявлял о необходимости ведения "джихада". В августе 2017 года он предлагал одному односельчанину стать участником ИГ* и дать клятву руководителю этой террористической организации. В октябре 2017 года подсудимый в ходе разговора с односельчанином оправдывал деятельность террористической организации и предлагал ему выехать в Сирию для участия в боевых действиях, считают следователи.

Защита уроженца Чечни Эйды Арсанухаева обжаловала приговор, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области также признала его виновным и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, сообщил 6 июля корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

По словам адвоката осужденного Асланбека Салатова, в апелляционной жалобе защита ссылалась на то, что "большая часть свидетелей обвинения, которые были в суде первой инстанции, не подтвердили показаний, которые были оформлены на предварительном следствии".

"Также касательно телефона отметили, что видеозаписи были закачаны в телефон уже после того, как он попал к правоохранительным органам. Был ряд процессуальных нарушений, в том числе затягивание ответа на ходатайство об отказе от защитника по назначению на стадии предварительного следствия. Были оглашены только вводная и резолютивная части апелляционного определения, оставили приговор без изменения", - рассказал Салатов корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что решение о дальнейшем обжаловании приговора будет принято после консультации с Арсанухаевым. "Пока еще конкретно этот вопрос не обсуждали, но я думаю, в кассационном порядке будем обжаловать", - заявил адвокат.

Жалоба на приговор Арсанухаеву поступила 8 июня, говорится в картотеке на сайте Апелляционного военного суда.

Ранее адвокат сообщал, что от показаний отказались ключевые свидетели обвинения по делу Арсанухаева. "Два человека подтвердили показания, данные на стадии предварительного следствия, но остальные пять человек не подтвердили свои показания, даже после оглашения в суде... Хочу отметить, что не подтвердили показания три человека, которые являются единственными свидетелями в эпизодах о "вовлечении" - данные свидетели касательно двух эпизодов в полной мере отказались от показаний, которые были записаны якобы с их слов на стадии следствия. То есть по двум эпизодам, которые являются максимально серьезными, доказательств попросту нет", - пояснил Асланбек Салатов.

Ранее мать Эйды Арсанухаева Табарак Гунашева заявляла о пытках сына. "Ночью начали и до утра пытали. Он отключился, и его в больницу возили в шоковом состоянии. Он несколько раз терял сознание. В первый раз его не регистрировали в больнице. Я не смогла получить выписку. Потом он во второй раз попал в больницу. И его уже регистрировали. Выписку оттуда мы получили. Сначала мне не рассказывал, боялся за меня, но потом все же рассказал о пытках и попросил найти правозащитный центр, чтобы написать им письмо", - рассказала Гунашева корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.

* Примечание "Кавказского узла" от 02.56 мск 7 июля. В лид внесено уточнение.