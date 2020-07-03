Наблюдатель озвучил подробности задержания во время подсчета голосов в Сочи

03 июля 2020, 15:24

Член одной из сочинских участковых избирательных комиссий Алексей Бычков заявил, что его намеренно отстранили от работы на участке вечером 1 июля, вызвав силовиков до составления итогового протокола. Задержание Бычкова заставляет усомниться в результатах голосования на этом УИК, указал координатор движения "Голос" на Кубани Давид Канкия.

Как писал "Кавказский узел", с 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции. По данным Избиркома, явка в Краснодарском крае составила 85,56%, поправки поддержали 88,92% голосовавших. В кубанском отделении движения "Голос" заявили, что голосование не имело правовой силы, и указали, что Общественная палата и ЦИК мешали освещению этого процесса и наблюдению за ним. Реальная явка намного меньше объявленной, утверждают представители оппозиции. Избиратели в Сочи, пытавшиеся проголосовать 1 июля, обнаруживали на участках, что за них уже проголосовали.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

Наблюдатель от КПРФ, член участковой избирательной комиссии № 46-07 с правом решающего голоса Алексей Бычков зафиксировал на видео, как около 22.00 мск 1 июля его задержали на участке во время подсчета голосов. "Вы задержаны... за препятствие в работе УИКа", - объявляет силовик. На вопрос, чем именно Бычков помешал работе комиссии, силовик прямо не отвечает, ссылаясь лишь на слова председателя УИК Владимира Моргунова. "Ты целый день терроризируешь всю комиссию", - говорит Моргунов на видео, которое имеется в распоряжении "Кавказского узла".

По словам Алексея Бычкова, он был вынужден покинуть еще не закрытый участок и поехать в здание силовой структуры, где на него составили административный протокол. Наблюдатель указал корреспонденту "Кавказского узла", что не знает, по какой статье составлен протокол, поскольку копию документа ему дать отказались. Бычков получил повестку, где не указано время задержания, и в каком качестве он вызван силовиками. Согласно документу, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", Бычков "находился в пункте <силовой структуры> <...>с 23.00 до 00.30".

Как сообщил Бычков, его не отпускали до тех пор, пока участковая избирательная комиссия уже не завершила свою работу. Он считает, что был необоснованно отстранен от работы в комиссии.

Алексей Бычков пояснил, что 1 июля обнаружил в урне для голосования около тысячи бюллетеней, что, по его мнению, больше, чем число участников голосования на этом участке. "От силы с выездными кампаниями и хождением по домам этот УИК за пять дней мог набрать 400 голосов. Где-то 200 человек голосовали 1 июля, и то, я не уверен в этом, потому что в полдень ко мне подошел председатель комиссии Владимир Моргунов и сказал, что мне необходимо съездить с его водителем на его машине и сдать тест на COVID-19, так как это чье-то требование. Я понял, что я мешаю на участке. Мне многократно предлагали до этого уйти со своего наблюдательного пункта пообедать, попить кофе или чаю, подышать воздухом. Я на все предложения отвечал отрицательно и продолжал сидеть и наблюдать", - рассказал Бычков.

По его словам, председатель УИК заявил, что все члены комиссии, кроме Бычкова, сдали тест на коронавирус. "Я был вынужден подчиниться и сел в машину председателя УИКа. Его водитель привез меня в администрацию Центрального района Сочи на улицу Навагинская, 11, где располагается ТИК "Центральная". Мне водитель сказал, что я должен подняться на третий этаж и там меня ждет доктор. Действительно, в администрации меня ждал человек в белом халате, который взял у меня анализ. На это ушло минут десять. Когда и где я получу результаты, мне он не сказал. Я торопился, но когда вышел, то обнаружил что водитель председателя УИКа уже уехал и оставил меня в центре города. Тогда я взял такси и поехал обратно в УИК. На поездку в оба конца ушло минут по 20. Я отсутствовал около часа и понимал, что там могли сделать все, что угодно", - посетовал Бычков.

Из протокола УИК 46-07, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", следует, что к участку приписаны 1995 человек, проголосовали 1650. Из них 1212 - за поправки, 416 - против, еще 22 бюллетеня оказались испорчены. "Я пытался разобраться: откуда взялись все эти люди и такая явка, если в основной день голосования, при моем отсутствии не более часа, когда я ездил сдавать анализы на COVID-19, я насчитал не более 200 человек? Но после того, как я стал задавать эти вопросы, были вызваны силовики", - рассказал Алексей Бычков. Он отметил, что на момент задержания основной протокол оставался незаполненным.

Бычков добавил, что намерен затребовать от администрации результаты анализов на коронавирус, а также подать заявление в прокуратуру в связи со своим задержанием.

Охрана на проходной в здание администрации Центрального района Сочи заявила корреспонденту "Кавказского узла", что анализы на коронавирус там не проводятся. "У нас администрация, а не больница и не поликлиника, анализы на COVID-19 у нас не делают", - заявил он. При этом председатель ТИК "Центральная" Вадим Белоус сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что сдавал там анализы перед голосованием. "Перед голосованием сделали анализы на COVID-19 в администрации. Я прошел", - сказал он.

Задерживать Алексея Бычкова можно было только в том случае, если бы нарушался общественный порядок, считает член краевой палаты адвокатов Александр Якимович. "Силовики не имеют права вмешиваться в деятельность избирательной комиссии участка", - пояснил Александр Якимович корреспонденту "Кавказского узла". Задержание члена комиссии во время подсчета голосов заставляет усомниться в результатах голосования на этом УИК, указал координатор движения "Голос" в Краснодарском крае Давид Канкия.

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