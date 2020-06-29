29 июня 2020, 09:33

Азербайджан зафиксировал 27 обстрелов в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных были обстреляны в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией, в том числе из снайперских винтовок, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 28 июня Минобороны Азербайджана заявило о 45 обстрелах в зоне карабахского конфликта.

После обострения вооруженного конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако их противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 27 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По данным военного ведомства, азербайджанские позиции были обстреляны на безымянных высотах в Гедабекском районе.

Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении, следует из данных По данным сервиса "Яндекс. Карты".

Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, отмечает ведомство.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 09.20 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах".

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