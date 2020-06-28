28 июня 2020, 09:47

Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией за сутки были обстреляны 45 раз, в том числе из снайперских винтовок и крупнокалиберного оружия, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня Минобороны Азербайджана также заявило о 45 обстрелах в зоне карабахского конфликта. Нагорный Карабах, в свою очередь, обвинил Азербайджан в 190 обстрелах за неделю с 21 по 27 июня.

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня 45 раз, применив снайперские винтовки, а также крупнокалиберное оружие, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Азербайджанские позиции были обстреляны на безымянных высотах в Гедабекском районе,

По данным сервиса "Яндекс. Карты" Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны страны. Оборонные ведомства Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 09.30 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах".

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