29 июня 2020, 05:22

Совместные учения со спецназовцами США прошли в Грузии

Представители спецназа Грузии и США провели учения по захвату объектов, поиску и ликвидации противника.

Как писал "Кавказский узел", совместные с военнослужащими других стран учения проводятся в Грузии регулярно. К примеру, учения Agile Spirit ("Проворный дух") ежегодно проводятся в Грузии с 2011 года, они являются одним из элементов сотрудничества Грузии с США и НАТО. Цель учений - повысить совместимость стандартов оборонных сил Грузии и НАТО, а также подготовить грузинских военных для участия в международных миротворческих операциях, говорится в справке "Грузия: 45 военных учений за десять послевоенных лет".

Военнослужащие Сил специального назначения Сил обороны Грузии провели 28 июня операцию по взятию объектов, поиску и уничтожению условного противника. Цель учений - формирование сил сопротивления и обработка тактики малых подразделений, пишут "Новости-Грузия" со ссылкой на Минобороны Грузии.

Учения прошли на полигоне в Грузии совместно с группами спецназначения Восточного командования Вооруженных сил США. Помимо высшего комсостава грузинской армии на них присутствовал руководитель Сил специальных операций, мастер-сержант посольства США в Грузии Грег Энджел, сообщает "Грузия-онлайн".

Напомним, что Грузия неоднократно заявляли о намерении вступить в НАТО. Решение о предоставлении Грузии Плана действий по членству в НАТО ожидалось в 2008 году, однако оно так и не было принято. Страна участвует в миротворческих операциях, в рамках сотрудничества с альянсом проводятся учения с грузинскими военнослужащими. В сентябре 2019 года бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО таким образом, чтобы пятая статья о коллективной безопасности устава блока не распространялась на Абхазию и Южную Осетию.

Примечание:

"Выставка привлекла внимание к задержаниям жителей приграничных сел Грузии", "Южная Осетия обвинила Грузию в порче пограничных знаков", "В Южной Осетии освобождены задержанные на границе граждане Грузии".

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