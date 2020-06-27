Пользователи соцсети пожаловались на бездействие властей Кабардино-Балкарии при паводках

27 июня 2020, 13:11

Власти ряда населенных пунктов Кабардино-Балкарии не реагируют на паводки, водой после проливных дождей затопило поля и жилые дворы, размыло улицы, жители понесли материальный ущерб, отметили пользователи.

Как сообщал "Кавказский узел", непогода обрушилась с начала июня на регионы Северного Кавказа. В ночь с 3 на 4 июня сильный ветер с дождем и градом прошел в Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. От разгула стихии пострадали больницы, жилые дома и сельхозугодья, жители раскритиковали власти за медлительность после урагана.

В Instagram-паблике "kbr.nalchik" вчера был размещен видеоролик в описании к которому сказано, что в Кабардино-Балкарии в селе Хасанья дождь смыл улицу Заречную. На кадрах видео поперек улицы течет сильный поток грязи и воды, которая далее устремляется во дворы. Эта публикация к 13.35 мск 27 июня набрала 1103 просмотров, комментаторы оставили под ней 82 сообщения. Часть из них раскритиковала местные власти. "Что самое интересное, администрация села даже не удосужилась просто приехать и спросить, чем помочь? Улицу смывает в год два три раза и каждый раз жители улицы восстанавливают дорогу своими силами. Когда на них обратят внимание? Все, что привозят на эту улицу, это половину машины песка и то с опозданием", – написал пользователь bhhhyb.

"Когда-нибудь администрация предпримет меры и жители этой улицы перестанут самостоятельно латать дорогу каждый раз, как пойдет дождь, но это уже совсем другая история", – сыронизировал пользователь ttee.amo.

"Администрация города (Нальчик), обращаюсь к Ахохову и Ашабокову. Хасанья находится в местности со сложным рельефом, в период паводков вода заливает территории жилых домов, разрушая их. Делайте дороги как положено. Делайте сливные призмы, водоотводы. Хватит думать только о себе, иногда подумайте о людях тоже. Вас не пробить ни просьбой, ни скандалом", – возмутилась izeta.izeta07.

Комментаторы потребовали провести проверку работы администрации

Публикация о затоплении улицы в селе Аушигер в Черекском районе Кабардино-Балкарии была размещена сегодня в Instagram-паблике "kabar_mafia". На кадрах показан поток воды, который залил всю улицу. Эта запись к 13.35 набрала более 21 тысячи просмотров, комментаторы оставили под ней 43 сообщения. Большинство из них сочли виновными проектировщика улицы, из-за ошибок которого вода подтопила жилые дома. "Тоже самое у нас в Нальчике, район Александровка, в период дождя надо иметь лодку", – написал пользователь gshjjdbxjdjjjnd.

"Я понять не могу, администрация всех за идиотов считает, что-ли? Кто это делал, их надо наказать! Законы должны быть равными для всех!" – возмутился пользователь shell_tommy.

"Пусть найдут этого архитектора и уволят пока он еще не начудил", – потребовал пользователь salisali_1009.

"Если бы таких "специалистов" привлекали бы к ответственности и наказывали бы руководителей ведомств рублем, такого безобразия было меньше. Все это преступные деяния, за которые надо нести ответ", – отметил пользователь dari11198.

"У всех по несколько образований, а просто дорогу сделать с дождевым сливом даже учиться не надо. Легкие деньги по карманам. Вот теперь лопату в руки, раз образование не понадобилось при строительстве дороги. 50 лет тому назад это нужно было делать. А каждый год переделывать дороги, это же какие затраты. Богато живете. Не правильно и нецелесообразно расстраивается капитал в республике и в России в целом", – написал пользователь maritapeuch.

В Instagram-паблике "patriot_nalchik" сегодня была опубликована жалоба от имени жителей села Белая речка, автор публикации потребовал от властей реакции на паводки. Эта запись к 13.35 мск набрала 1108 отметок "Нравится", комментаторы оставили 83 сообщения. "Видимо, администрация и их родственники не живут на этой улице", – отметил пользователь msogenova7.

"Бедные люди! Да это же ужас просто, каждый раз со страхом ждать дождя! Все имущество испорчено", – написал пользователь kjx_999.

"Какой ужас! Бедные люди, в такое нелегкое время и так жизнь малиной не кажется", – отметила пользователь krasotka.neizvestnaia.

"Надо за шкирку администрацию села в дом принести и показать! Или он вне доступа? Я бы на него в суд подала! Одни дармоеды сидят", – возмутилась zarema_khapaeva8584.