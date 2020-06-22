Счетная палата назвала провальной работу Минкавказа

22 июня 2020, 13:32

Упраздненное Министерство по делам Северного Кавказа в 2019 году не выполнило госпрограмму развития региона по половине показателей, заявила сегодня Счетная палата России.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 января Владимир Путин упразднил Минкавказа, передав его функции министерству экономического развития. Причиной упразднения ведомства стали нерешенные вопросы социально-экономического развития СКФО, указал профессор Игорь Добаев. По мнению экономиста Михаила Чернышева, для эффективной работы ведомству не хватило финансирования.

Федеральное министерство по делам Северного Кавказа (Минкавказа России) было создано в 2014 году. Его задачами были "выработка и реализация государственной политики в сфере социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и координация деятельности по реализации государственных и федеральных целевых программ на территории СКФО", говорится на сайте ведомства. В 2014-2016 годах заместителем главы Минкавказа был двоюродный брат Рамзана Кадырова Одес Байсултанов. В мае 2018 года министерство возглавил Сергей Чеботарев.

Счетная палата по итогам проверки заявила о нарушениях, допущенных Минкавказа в 2019 году при реализации программы развития Северо-Кавказского федерального округа и предоставлении регионам субсидий на софинансирование имущественных взносов в региональные корпорации развития. "Минкавказа не выполнило на должном уровне полномочия ответственного исполнителя госпрограммы развития СКФО. При высоком уровне кассового исполнения расходов (97%) почти половина (49%) показателей госпрограммы остались не достигнуты", - утверждают в Счетной палате.

Эти показатели касаются объема инвестиций, уровня безработицы, количества созданных рабочих мест. "В целом реализация госпрограммы в 2019 году оценивается как недостаточно эффективная, а механизмы управления рисками и меры по их минимизации оцениваются как недостаточно действенные", - констатировала аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. Годом ранее, в 2018-м, плановые показатели госпрограммы были провалены по 60% показателей, а в 2017-м - по 40%, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Счетной палаты России.