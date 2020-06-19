Волгоградские дольщики потребовали от Генпрокуратуры проверки местных чиновников

19 июня 2020, 09:30

Дольщики ЖК "Династия" и "Адмиралтейский" в Волгограде потребовали от Генпрокуратуры провести проверку местных властей. На очередном заседании суд попросил представителя банка назвать общую сумму, внесенную участниками строительства, рассказали дольщики.

Как сообщал "Кавказский узел", дольщики волгоградских жилых комплексов "Династия" и "Адмиралтейский", связанных с одним застройщиком, неоднократно проводили акции протеста. В ноябре 2019 года дольщики заявили на митингах, что чиновники не выполнили обещание достроить жилые комплексы. 25 марта три дольщицы провели пикеты у здания "Инвестторгбанка", потребовав не мешать строительству домов в Волгограде.

Жилой комплекс "Династия" в Ворошиловском районе Волгограда должны были сдать еще в 2015 году, однако дольщики так и не получили свои квартиры. Дом возводится с привлечением средств 169 дольщиков, против застройщика было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями. Его строительная компания признана банкротом. Новый застройщик, воронежская компания "Валенсия", уже вкладывает в строительство жилкомплекса деньги, сообщил ранее сотрудник инспекции Госстройнадзора Волгоградской области.

18 июня у входа на территорию Арбитражного суда Волгоградской области скопилось около 50 дольщиков ЖК "Династия". Они получили повестки в суд, но на заседание их не пропускала охрана, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте. Собравшиеся возмутились запретом. "Без нас хотят решение принять", – сказал один из дольщиков. "Вы специально затягиваете процесс. Дайте уже решение. Мы дальше пойдем", – потребовала еще одна дольщица.

"В определении написали, что мы сегодня должны прийти в суд и принести справки, доказательства, как мы купили квартиры. Вы зачем в наши трудовые карманы лезете? Передайте судье, что мы это так не оставим. Пойдем в прокуратуру, в Москву поедем", – поддержала ее другая дольщица Марина Тесленко.

Дольщики потребовали от прокуратуры проверки Облстройнадзора

В результате в зал суда пропустили трех дольщиков ЖК "Династия", помощница судьи Салтанат Идолбаева пояснила, что из-за эпидемии коронавируса число участников процесса ограничено и что помимо трех допущенных в зале присутствуют еще пятеро дольщиков.

Пришедшие по повесткам люди подписывали совместное заявление дольщиков ЖК "Династия" и "Адмиралтейский" к генеральному прокурору России и в Центробанк России, в котором содержалась жалоба на бездействие властей и требования провести проверку Облстройнадзора, регионального арбитражного суда, региональных чиновников и конкурсного управляющего. Три пенсионерки разбирали таблетки из коробочки и запивали их водой. Одна из них, 76-летняя Любовь Шуб рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она жена офицера, работала учителем в школах. Сейчас их дети живут в США. В 2016 году супруги решили купить в ЖК "Династия" две квартиры: двухкомнатную и однокомнатную. Отдали за них 5 миллионов 123 тысячи рублей. Ради такой покупки женщина продала свою квартиру.

"Может дети приедут. Жили бы в них. Муж в Америке остался после операции. Приехать ему сюда сейчас некуда. Там живет. Я живу у сестры. Это несправедливо. Мы отдали свои собственные деньги, а кто-то их забрал", – сказала Любовь Шуб.

В 2015 году пенсионерка Людмила Горина продала землю и купила за вырученные деньги однокомнатную квартиру в ЖК "Династия". Квартиру хотела передать взрослому внуку, когда он женится. "В 2016 году обещали этот дом сдать. Муж умер в январе этого года. Сердце не выдержало. Сильно переживал из-за этих проблем. Живу в своем частном доме. Не ожидали мы, что так нас обманут", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ее дочь Ольга Горбатенко пожаловалась на бездействие властей. "Все переживаем, нервничаем постоянно. Помощь от властей просить не будем. Мы к ним уже обращались. Результат нулевой. Бочаров [губернатор Волгоградской области] приезжал, обещал дом сдать. Несколько раз обещал. И ничего", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Риэлтор Денис Тюльбашев рассказал, что купил однокомнатную квартиру в ЖК "Династия" в 2016 году за 1 миллион 600 тысяч рублей. Взял ее в ипотеку с использованием материнского капитала. У него двое детей. Сейчас семья живет у родственников. "Вхожу в 40 дольщиков, которых банк оспаривает, что нас незаконно включили в реестр требований кредиторов. Я покупал квартиру, регистрация прошла. Что будут проблемы, не догадывался. Есть риск того, что меня могут лишить квартиры. Ко мне из администрации никто не звонил. Помощи от них нет", – рассказал Тюльбашев корреспонденту "Кавказского узла".

По доверенности свою 69-летнюю маму представляет Алексей Соловьев. Она приобрела квартиру в ЖК "Династия" в 2018 году. Для этого женщина продала свою двухкомнатную квартиру. Сейчас она живет у родственников, рассказал Алексей. "Мы никого не обманывали. Честно заплатили деньги, зарегистрировали свое право в Росреестре. Это как гарантия была, что нас не обманут. Если государство взяло на себя обязанность регистрации, проверки документов, нужно было следить за этим всем. Не знаю, как пройдет суд. Дольщики не должны быть наказаны", – сказал Соловьев корреспонденту "Кавказского узла".

Инвалид второй группы рассказала, что за свою жизнь перенесла пять сложных операций. Она приобрела однокомнатную квартиру в ЖК "Династия" в мае 2016 года. Для этого женщина отдала все свои накопления – 1 миллион 790 тысяч рублей. Сейчас ей приходится бороться за свои жилищные права. "Дети влезли в ипотеку, купили другую квартиру. В долгах как в шелках. Как вот за Конституцию новую голосовать, если власть только обещает и ничего не делает. Говорят, что вообще дом хотят у нас отнять. Останемся совсем без квартир и денег", – сказала Голованова корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" собрал советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Дольщики заявили о недоверии властям

Поддержать участников судебного процесса в суд пришли обманутые дольщики ЖК "Адмиралтейский". Дольщица Светлана Берда пояснила, что у двух жилых комплексов одна проблема: у них два юрлица (ООО "Строй-Сеть" и ООО "Строй-Снаб"), но один соучредитель, против которого и возбуждено уголовное дело, сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Светлана напомнила, что оба юрлица объявлены банкротами и сейчас по ним проводится конкурсное производство. "В прошлом году местная власть, когда втягивала нас в процедуру банкротства, заверяла нас, что это – инструмент, при помощи которого они смогут передать наши дома на достройку другому застройщику. Создавали региональный фонд обманутых дольщиков, заключили соглашение с фондом "Дом РФ". Обещали софинансирование – из регионального и федерального бюджета", – рассказала Светлана Берда. Она отметила, что и ООО "Строй-Сеть", и ООО "Строй-Снаб" "тесно переплетены, потому что застройщик брал кредиты на строительство под залог земельных участков".

Дольщики могут лишиться своих квартир, рассказала она. "Фатальность ситуации в том, что земля у него [у соучредителя] на праве долгосрочной аренды, земля городская и он ее в качестве обеспечения под кредиты банку отдавал. И банк предъявляет требования созалога на все, что построено на этой земле. То есть, если суд встанет на сторону банка, мы останемся без квартир и без денег", – пояснила суть проблемы Светлана Берда.

Она заявила, что дольщики не понимают, как фонд "Дом РФ" будет решать их проблемы. "Никаких официальных документов нам не дают. <…> Основного текста мы не видели – о чем там региональные власти с этим фондом договариваются? Просто хотят забрать все наши квартиры", – возмутилась Берда.

Через час судебное заседание закончилось. Дольщица Марина Тесленко рассказала, что судья назначила следующее заседание на 10 августа на 09.30 по местному времени (08.30 мск). "Мы ей сказали, что 6 лет ждем квартиры. Сколько нам еще ждать? На каком основании вы нас вообще привлекаете? Требуйте с Набатчикова [с соучредителя], который кредиты брал. Вы просто тянете время. Зачем? Облстройнадзор [инспекция государственного строительного надзора Волгоградской области] же пришел в суд неподготовленный. Судья сказала: "Почему вы не принесли возражения в защиту дольщиков". Начальник юридического отдела [Облстройнадзора] Олейников сказал: "Я его еще не подготовил". Им на нас наплевать", – сказала Марина Тесленко корреспонденту "Кавказского узла".

С ее слов юрист банка не ответила ни на один из поставленных перед нею вопросов. И судья попросила ее подготовить справку по вопросам: на какую сумму внесены дольщиками деньги в банк и почему банк не подал обременение в Росреестр.

Марина Тесленко с группой обманутых дольщиков направилась в Облстройнадзор. Но, по ее словам, "никакого разговора там не получилось". "Нас, дольщиков, опять водят за нос", – сказала она.

Юрист рассказал подробности дела

У дольщиков ЖК "Династия" нет адвокатов. Но их консультирует юрист, представившийся Евгением. Он пояснил суть судебной тяжбы. "Инвестиционный торговый банк" ("Инвестторгбанк") кредитовал застройщиков ЖК "Династия" и ЖК "Адмиралтейский" дважды. Первый кредит был выдан застройщику ЖК "Адмиралтейский" ООО "Строй-Сити" в марте 2013 года на сумму 740 миллионов рублей со сроком возврата в сентябре 2015 года, застройщику ЖК "Династия" ООО "Строй-Снаб" в мае 2014 года на сумму 380 миллионов рублей со сроком возврата в мае 2015 года. К ООО "Строй-Снаб" с какими либо исками по взысканию долга по кредитному договору банк ранее не обращался, сказал Евгений корреспонденту "Кавказского узла".

"Обязательства по возврату кредитов банку были обеспечены залогом прав застройщиков на земельные участки, на которых строились дома. <…> Кредиты не были возвращены застройщиками в срок", – сказал юрист.

Он предоставил в распоряжение редакции "Кавказского узла" требования, с которыми обратился "Инвестторгбанк" – с возражениями относительно включения в реестр требований кредиторов иных лиц в порядке статьи 60 федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"; возражения на включение в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений граждан, договоры, с которыми банк считает заключенными без его согласия.

В возражениях указаны следующие заявления: "Банк, являясь залогодержателем, не выдавал согласия на заключение нижеуказанных договоров долевого участия"; "банк предполагает, что в целях обеспечения государственной регистрации договоров долевого участия, необходимые согласия банка могли быть изготовлены неизвестными лицами и содержат пороки"; "в материалах дела отсутствуют платежные документы, подтверждающие полную оплату по договорам долевого участия и документы, подтверждающие фактическое исполнение обязательств по оплате договоров долевого участия первоначальными участниками долевого строительства застройщику".

Также, по словам юриста, банк передал в суд заявление о признании требований банка, обеспеченными залогом абсолютно всех квартир в обоих жилых комплексах (251 квартира в ЖК "Династия"). Евгений считает, что суд при признании несостоятельными застройщиков ЖК "Династия" (а также и ЖК "Адмиралтейский") изначально допустил нарушения и необоснованно признал требования банка обеспеченными залогом квартир.

Адвокат из Волгограда Руслан Гусев, заявил, что вины дольщиков в заключении договоров нет. "Очевидно, что решение суда первоначально было принято в отсутствие достаточной информации о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, без умысла причинить вред дольщикам. Считаю, что и в рассматриваемой ситуации закон на стороне дольщиков", – сказал Гусев корреспонденту "Кавказского узла".

В аппарате губернатора Волгоградской области комментарий о ситуации с дольщиками ЖК "Династия" получить не удалось.

Комментариями Инвестторгбанка относительно претензий дольщиков "Кавказский узел" не располагает.