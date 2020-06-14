Пользователи Instagram сообщили о пресечении силовиками митинга Карачаево-Черкесии

14 июня 2020, 17:13

Жители Карачаево-Черкесии вышли на акцию протеста к дому правительства республики с плакатами о беспределе силовых структур, но представители МВД заставили их разойтись. Такая информация опубликована в Instagram-пабликах.

Как писал "Кавказский узел", Следком возбудил уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации о ситуации с коронавирусом в Карачаево-Черкесии. По делу допрошены основатели программы "Черный куб" Мурат Токов и Владимир Биджиев. Председатель президиума Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов считает, что "Черный куб" поплатился не за "фейковую статистику", а за то, что "озвучил гуляющий по соцсетям лозунг" с требованием об отставке главы республики.

Максимальное наказание по статье 207.1 Уголовного кодекса России (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) - ограничение свободы на срок до трех лет.

Два паблика дали информацию о попытке митинга в Черкесске

Жители Карачаево-Черкесии попытались сегодня организовать акцию протеста перед домом правительства республики, сообщил проект "politika09" в своем Instagram-аккаунте сегодня. На опубликованном видео порядка 20 человек стоят на площади у здания правительства республики. Девушка в темных очках и маске держит плакат с надписью "Кто защитит от тех, кто должен защищать?!".

Примерно через час после этого сообщения в том же паблике появилось другое видео - на нем большое количество служебных машин полиции перед площадью. "К митингующим приехал начальник отдела МВД Черкесска Эльканов Ойдур. С просьбой покинуть площадь он пригласил всех на переговоры. В настоящее время идет встреча митингующих с Элькановым и другими уполномоченными лицами", - говорится в посте, опубликованном сегодня примерно в 16:00.

Паблик tut_kchr09 опубликовал другое видео с площади. На нем тоже видны собравшиеся на площади, среди которых несколько молодых людей на велосипедах, видна та же девушка, которая стояла с плакатом на видео, опубликованном в паблике "politika09", и сотрудники полиции. Женщина несет под мышкой плакат, на котором можно разобрать слова "беспредел" и "следственных органов".

"Кавказский узел" не располагает подтверждением информации о том, когда и при каких обстоятельствах были сняты указанные видео.

На сайте МВД по Карачаево-Черкесии по состоянию на 17.30 мск 14 июня нет никакой информации о собрании людей перед зданием дома правительства в Черкесске.

Призыв "Черного куба" не беспокоиться и не митинговать удивил пользователей Instagram

На странице программы "Черный куб" в Instagram поздно вечером 13 июня появилось аудиосообщение от имени команды проекта. Человек, чей голос изменен техническими средствами, заявляет, что он один из членов команды, который еще не встречался со следователями, свое имя он при этом не называет. Он благодарит подписчиков за реакцию на сообщения о преследовании авторов программы и тут же призывает не беспокоиться о команде и не выходить на митинги. "На данный момент нам ничего не угрожает (...) Пожалуйста, не призывайте к митингам и не идите за такими призывами", - говорит автор аудиообращения.

Публикация получила к 16.53 мск 14 июня 7987 просмотров и 92 комментария. Авторы комментариев выразили мнение, что журналисты поддались давлению со стороны властей, а опубликованную запись сфабриковали силовики. "Смысл человеку менять свой голос? Возможно это те, кто забрал его?!" - предполагает vippersonakavkaza.

"Примите мои соболезнования "Черный куб", и вас сломали!" - написала пользователь соцсети djamilia_mama.

"А вот это уже похоже на фейк, только с другой стороны. Почему Биджиев или Токов не выступили, если с ними всё в порядке?" - написала batchaeva1780.

Спустя примерно час Мурат Токов опубликовал видеообращение. Он подтвердил, что находится дома и с ним все хорошо. По словам журналиста, автор аудиосообщения, которое вызвало сомнение у пользователей сети, действительно является членом команды проекта. "Просто я не хочу сейчас светиться по этой теме", - говорит Токов в видео, опубликованном поздно вечером 13 июня.

"Хочу поблагодарить всех, кто переживал за меня. Так же хочу вас успокоить, что сообщения о том, что на меня было оказано психологическое и физическое давление - неправда", - говорится в текстовом посте Токова, опубликованном сегодня днем.