Два села на востоке Грузии пострадали от урагана

12 июня 2020, 09:56

Ветер с дождем и градом повредил виноградники, порвал линии электропередачи, повалил деревья и затопил дома в Кварельском районе на Востоке Грузии. Непогода нанесла урон жителям сел Шилда и Сабуе, власти подсчитывают ущерб.

Как сообщал "Кавказский узел", из-за ливневых дождей в Грузии пострадали жители восьми сел – Гургениани, Цоднискари, Вардисубани, Картибани, Гиоргети, Апени, Чабукиани и Лелиани. Дождь в двух районах Кахетии начался несколько дней назад.

В пострадавших от урагана двух селах затоплены дворы и подвалы домов, сильный ветер повалил деревья на дороге, соединяющей города Кварели и Лагодехи. Дождь и град прошел в них несколько раз, повреждены часть виноградников, сельскохозяйственные угодья, на месте ЧП были мобилизованы спасательные группы, которые расчистили дорогу, сообщил сегодня "Sputnik Грузия" со ссылкой на грузинский "Первый канал".

На кадрах новостного репортажа, вышедшего сегодня утром в эфире грузинского телеканала "Рустави-2", в частности, демонстрируются поваленные ветром деревья на дорогах, бригады спасателей расчищают завалы, распиливая их бензопилами. Деревья, в том числе упали на оросительные каналы, что привело к затоплению посевов на полях, ливень подтопил первые этажи зданий и размыл грунтовые дороги, ветер порвал линии электропередачи, местные власти подсчитывают нанесенный стихией ущерб, сказано в описании к ролику на сайте телеканала.