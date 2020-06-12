Депутаты озвучили свою версию конфликта в парламенте Южной Осетии

12 июня 2020, 04:25

Депутаты на заседании требовали прояснить ситуацию с инцидентом в цхинвальской колонии, поскольку это уже второе ЧП там за десять месяцев, вместо этого к ним применили физическую силу и оскорбления, сообщили парламентарии.

Как писал "Кавказский узел", в связи с инцидентом в цхинвальской колонии около 20 депутатов обратились к спикеру парламента Южной Осетии Алану Тадтаеву с просьбой созвать внеочередное заседание парламента. На заседании парламента Южной Осетии 6 июня, на котором обсуждался инцидент в колонии, к некоторым депутатам была применена физическая сила, говорится в заявлении парламентариев, опубликованном в Telegram-канале. В сюжете государственного телеканала и в сообщении пресс-службы парламента упоминаний об избиении депутатов не было.

5 июня не менее шести заключенных цхинвальской колонии были доставлены в больницу с рваными ранами после конфликта с администрацией учреждения. Заключенные Цхинвальской исправительной колонии нанесли себе травмы сами, заявил Минюст Южной Осетии. Родственники собрались у здания парламента Южной Осетии и потребовали разобраться в инциденте и заявили, что осужденных избили. Власти республики назвали причиной инцидента нарушения режима заключенными и опровергли информацию об избиении заключенных. На фоне расследования инцидента в цхинвальской колонии и конфликта в парламенте был уволен начальник управления исполнения наказаний Отар Маргиев.

Адресатом заявления парламентариев являются все граждане Южной Осетии, которым будет небезынтересно узнать о происходящем, сказал корреспонденту "Кавказского узла" депутат Давид Санакоев, представляющий в парламенте партию «Ныхас» . Он утверждает, что ряд депутатов подверглись словесному оскорблению, физическое воздействие было применено к одному парламентарию, которому не давали выйти из зала. Его фамилию Санакоев не уточнил.

По словам Санакоева, сам он оскорблениям не подвергся. Он сказал, что депутаты не будут подавать никаких жалоб, поскольку «предпочли разрешить вопрос на месте и добиться извинений». Произошедшее, по его словам, вызвало у депутатов шок. «Конечно к нам, оппозиции, власти относятся достаточно холодно. К примеру, мы не можем месяцами получить ответы на наши запросы... Но такое отношение к депутатам было в первый раз», - отметил Санакоев. Он считает, что власти таким образом пытаются запугать оппозиционных депутатов, чтобы те не пытались проявлять излишнюю инициативу.

Санакоев отметил, что после инцидента в колонии назначен новый начальник, а против одного из сотрудников возбуждено уголовное дело. «5 и 6 июня прошла встреча с родственниками осужденных, где им рассказали о ситуации в колонии», - сказал он. Депутатам, по его словам, даже не предоставили видео, снятое камерами видеонаблюдения в колонии.

«Меня дергали за рукава», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" независимый депутат, который присутствовал на заседании. Он также сказал, что парламентариям не рассказали подробностей того, что происходит в исправительной колонии. «Нам только сказали, что избиений не было, а нанесших себе повреждения лечат. Зато нас обвинили в том, что мы поддерживаем связь с криминальным миром», - сказал он. Депутат подчеркнул, что парламентарии требовали собрать чрезвычайную сессию, пытаясь разобраться, что происходит в колонии, поскольку это уже второй инцидент за последнее время.

Заключенные колонии в Цхинвале 27 сентября 2019 года объявили голодовку, пожаловавшись на ужесточение правил передачи продуктов и то, что одна из поваров одновременно является и уборщицей. Колонию посетили депутаты парламента, которые добились улучшения условий содержания. Однако родственники заключенных заявили, что после визита парламентариев их близкие были избиты силовиками. Власти Южной Осетии подтвердили применение силы против голодающих заключенных.

Случаев грубого обращения с депутатами на заседании не было зафиксировано, сказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева, присутствовавшая на заседании парламента. «Одного из депутатов только попросили сесть, но не повышая голоса», - сказала она.

Гассиева подтвердила, что в адрес депутатов со стороны силовиков прозвучали обвинения в сотрудничестве с криминальным миром. «Они говорили, что благодаря поддержке некоторых депутатов осужденные веду себя безобразно», - сказала пресс-секретарь.

Она также рассказала, что ранения себе нанесли 20 заключенных, из них шесть были отправлены в больницу, но врачи сочли, что ранения были неопасными для жизни, и осужденные вернулись в учреждение.

Комментариями пресс-службы МВД, Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Южно Осетии относительно инцидента в колонии и «Кавказский узел» пока не располагает.