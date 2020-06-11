Рынкам и ресторанам в Северной Осетии разрешено возобновить работу

11 июня 2020, 19:21

С сегодняшнего дня в Северной Осетии разрешена работа рынков, торговых центров и ресторанов с летними верандами. Но массовые мероприятия остаются под запретом, исключение сделано лишь для парада Победы на 24 июня.

Как писал "Кавказский узел", 10 июня в Северной Осетии общее число инфицированных коронавирусом достигло 3403.

За последние сутки СOVID-19 подтвержден еще у 37 человек, сообщил сегодня Минздрав Северной Осетии. К 11 июня 3142 пациента в республике выздоровели, 58 скончались, говорится в сообщении на сайте ведомства. Общее число случаев заражения достигло 3440. Карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа доступна на главной странице "Кавказского узла" . Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Северной Осетии, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Нерабочие дни в связи с пандемией коронавируса продлятся в Северной Осетии до 30 июня, говорится в указе главы республики Вячеслава Битарова. Вместе с тем расширен список предприятий, которым разрешено возобновить работу. В их числе многофункциональные центры, торговые точки с отдельным входом, рынки, в том числе и непродовольственные, торговые центры, кроме развлекательных и игровых зон, отмечается в документе, опубликованном на официальном портале республики.

Также разрешена работа кафе и ресторанов с летней верандой, обязательное требование - соблюдение норм социального дистанцирования, расстояние между столиками не менее 1,5 метров, за столиками могут находиться 1-2 человека. Под запретом в республике остается проведение массовых и зрелищных мероприятий. Исключение сделано лишь для парада Победы, который пройдет 24 июня, говорится в указе.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".