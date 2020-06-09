Число случаев COVID-19 в Нагорном Карабахе выросло до 64

09 июня 2020, 20:05

В Нагорном Карабахе за сутки выявлено пять новых случаев инфицирования коронавирусом. Въезжающим в Нагорный Карабах необходима справка об отсутствии COVID-19, сообщили местные власти.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения COVID-19 в Нагорном Карабахе был выявлен 7 апреля, к 6 июня число инфицированных достигло 59, после этого новых случаев заражения не было выявлено. В Армении 9 июня суточный прирост составил 350 инфицированных COVID-19, всего коронавирус подтвержден у 13 675 человек.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России, в том числе в Нагорном Карабахе. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Пять новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Нагорном Карабахе за сутки: четыре человека, у которых подтвержден коронавирус, заразились в семье, один из зараженных "вернулся из Российской Федерации и был в изоляции", сообщил представитель Минздрава республики корреспонденту "Кавказского узла".

Информационный штаб при коменданте Нагорного Карабаха проинформировал, что на 9 июня зафиксировано 64 случая заражения коронавирусом. 41 человек выздоровел, 77 находятся в изоляции, всего проведено 1192 теста.

Власти ужесточают правила въезда в республику. Все граждане других стран, въезжающие на территорию Нагорного Карабаха, "должны иметь при себе документ, что в своей стране прошли тестирование на коронавирус, и имеют отрицательный результат", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель коменданта Нагорного Карабаха Самвел Балаян.

Он добавил, что планируется ужесточить контроль за соблюдением обязательного ношения масок в закрытых помещениях, общественных и многолюдных местах, а также использованием средств дезинфекции.

Ежедневно около 500-600 человек въезжают и выезжают из Нагорного Карабаха и Армении, отметил 8 июня президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян в ходе прямого эфира в Facebook. "Так как вероятность прибытия потенциальных носителей весьма велика, то мы должны дать комендатуре весьма тяжелое поручение. Впускать только людей, у которых в руках будет отрицательный тест на коронавирус", - приводит слова Арутюняна "Sputnik-Армения".

В Нагорном Карабахе будет создана возможность для прохождения экспресс-тестов на COVID-19 на границе, сообщила пресс-служба президента 8 июня. "Разрешение на въезд получат граждане, прошедшие тестирование и получившие отрицательный результат", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Нагорного Карабаха

Перемирие в апреле 2016 года не остановило вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". "Кавказский узел" отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".