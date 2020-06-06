06 июня 2020, 14:22

Число заражений COVID-19 в Нагорном Карабахе выросло до 59

Два новых случая инфицирования коронавирусом зафиксированы в Нагорном Карабахе за сутки. 31 из 59 зараженных выздоровел.

Как писал "Кавказский узел", число подтвержденных случаев коронавируса в Нагорном Карабахе резко увеличилось за последнее время. На этой неделе было выявлено 17 случаев заражения: 3 июня три, 2 июня - 11 случаев, 1 июня - три случая. Общее число инфицированных к 3 июня достигло 57. Власти должны ввести строгие ограничительные меры, чтобы Степанакерт не стал очагом эпидемии, считают опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сегодня Минздрав Нагорного Карабаха сообщил еще о двух случаях заражения коронавирусом. "Один из инфицированных входит в группу риска – ему 71 год, у него более 10 лет хроническое заболевание легких, и он недавно вернулся из Армении. Врачи говорят, что состояние пациента  тяжелое, он подключен к кислородному  устройству", - сообщил сегодня сотрудник Минздрава корреспонденту "Кавказского узла".

Состояние еще одного пациента, у которого за минувшие сутки был подтвержден коронавирус, удовлетворительное, отметил представитель ведомства. "Оба гражданина  являются жителями Степанакерта", - уточнили в Минздраве Нагорного Карабаха, добавив, что все зараженные коронавирусом находятся под наблюдением врачей, в медучреждениях Степанакерта и города Шуши.

Информационный штаб про коменданте Нагорного Карабаха проинформировали, что по состоянию на 12.00 (11.00 мск) зафиксировано 59 случаев заражения коронавирусом, причем 31 зараженный выздоровел. 73 человека находятся в изоляции, с начала пандемии проведен 1131 текст на коронавирус, передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение штаба.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Армении отрапортовали о 495 тяжелобольных с коронавирусом", "Число жертв COVID-19 на Южном Кавказе выросло за счет Армении и Азербайджана", "Три случая заражения COVID-19 зафиксированы в Нагорном Карабахе за сутки".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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