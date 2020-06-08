Глава управления мусульман Грузии опрошен по делу о межнациональной розни

08 июня 2020, 06:32

Сотрудники службы госбезопасности Грузии опросили главу Высшего управления мусульман Миртаги Асадова по делу о разжигании розни между грузинами и азербайджанцами в Квемо-Картли и Кахетии. По его словам, вопросы касались, в частности, реставрации памятника большевику Нариману Нариманову.

Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело в связи с информацией о провоцировании грузино-азербайджанского конфликта в регионах, компактно заселенными этническими азербайджанцами. В рамках следствия 6 июня опрошен глава Высшего управления мусульман Грузии, шейх Миртаги Асадов, пишет 7 июня "Новости-Грузия".

Опрос Асадова продолжался около четырех часов, по окончании его глава высшего управления мусульман Грузии заявил, что подписал документ, запрещающий разглашать детали. При этом он все же рассказал о некоторых вопросах, которые задавали ему сотрудники ведомства, сообщают 7 июня "Новости-Грузия".

«Основные вопросы были связаны с регионом, но я подписал документ о неразглашении, пока не завершится расследование. Вопросы были о текущих процессах в регионе, в том числе о событиях вокруг памятника Нариманову», - сказал Асадов.

В Квемо-Картли и Кахетии есть люди, которые намеренно разжигают противостояние между этническими грузинами и азербайджанцами, заявила 30 мая Служба госбезопасности Грузии. "Эти люди выступают в негативном контексте с публичными заявлениями, которые имеют патриотические мотивы. Что создает опасность мирному проживанию с этническими азербайджанцами", – сказано в сообщении Службы госбезопасности, переведенном корреспондентом "Кавказского узла". Ведомство возбудило уголовное дело по статье "расовая дискриминация" Уголовного кодекса Грузии.

По словам руководителя неправительственной организации "Союз азербайджанских женщин" Лейлы Сулеймановой, несмотря на то, что в Марнеули жизнь идет своим чередом, некоторое напряжение чувствуется. Связано оно, по словам Сулеймановой, с установленным в центре Марнеули памятником азербайджанскому писателю и большевику, председателю Совнаркома Азербайджана Нариману Нариманову.

Напряжение среди жителей Марнеули стало нарастать после проповеди одного из священников грузинской православной церкви, который 24 мая заявил о необходимости демонтажа памятника Нариманову. Однако вместо этого памятник отреставрировали, рассказала Сулейманова корреспонденту "Кавказского узла".

Памятник Нариману Нариманову был установлен в Марнеульском миниципалитете в 1970-х годах и с тех пор не реставрировался, и находился в аварийном состоянии. После заявления властей о планах снести его из-за действия в Грузии запрета на фашистскую и советскую символику, марнеульцы провели акцию протеста. Власти приняли решение отреставрировать памятник, сообщил 19 мая телеканал "Азербайджан 24".

Местные этнические азербайджанцы выступают за существование памятника Нариманову из-за того, что он родом из деревни под Марнеули, и они его считают своим земляком, пояснила Сулейманова. "Большинство считают Нариманова своим земляком и говорят, что он не настолько отрицательная личность, как говорят об этом", – сказала она.

Епископ Марнеульский и Худжабский Георгий (Чамделиани) высказал возмущение в связи с проведенной реставрацией памятника и потребовал извинений от мэра Марнеули Заура Даргаллы, сообщила 28 мая азербайджанская газета "Зеркало".

В заявлении НПО "Центр по обучению и мониторингу прав человека", распространенном 25 марта, указано, что в регионе Квемо Картли 41,8% населения – этнические азербайджанцы, 5,1% - армяне, из них – 57,7% - жители сел. В частности, в Марнеульском районе проживает 87% азербайджанцев, в Болнисском – 63,4% азербайджанцев и 5% армян. В регионе Самцхе-Джавахети 50,5% населения – этнические армяне, из них 65,9% - жители сел. В регионе Кахети 10,2% - этнические азербайджанцы, они компактно проживают в Гурджаани, Лагодехи и Телави.

В Грузии действует запрет на использование фашистских и коммунистических символов, напомнил доктор военно-политических наук Вахтанг Маисая. "В Грузии действует закон, согласно которому все исторические символы, ассоциирующиеся с тоталитарными режимами нацистского и советского толка незаконны. Установленный памятник Нариманову – нарушение закона. Некоторые люди требовали демонтажа памятника Нариманову, как символа советской эпохи. Этот вопрос доходил до полемики, но серьезных противостояний не было", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".