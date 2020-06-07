Число умерших от осложнений коронавируса в Армении достигло 200

07 июня 2020, 12:07

За минувшие сутки в Армении от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 10 человек, еще три зараженных скончались по иным причинам. Общее число инфицированных достигло 13130.

Как писал "Кавказский узел", за сутки с 5 по 6 июня в Армении было подтверждено 547 случаев заражения, общее число инфицированных достигло 12 364. За период пандемии выздоровели 3720 пациентов, 190 скончались.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Абхазии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По состоянию на 11.00 по местному времени (10.00 мск) в Армении от коронавируса скончались 10 человек, из которых женщины 75 и 66-лет, две пациентки 63 лет,мужчины 82, 81 52 и 49 лет, а также двое пациентов 68 лет, говорится в сегодняшнем сообщении Минздрава Армении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Общее число умерших от коронавируса в Армении с начала пандемии достигло 200 человек, отмечается в сообщении.

По данным ведомства, смерть трех пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 наступила по другой причине. Общее число таких случаев в Армении составляет 72.

За сутки коронавирус подтвержден у 766 человек, всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 13130 случаев заражения, 8844 пациента находятся на лечении. Излечились от инфекции 4014 человека, 294 из них - за последние сутки, информировало ведомство.

По данным Минздрава, в стране проведено 69171 тестирований на коронавирус.