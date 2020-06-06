06 июня 2020, 11:50

Семь жителей Армении умерли от коронавируса за сутки

Число умерших от COVID-19 в Армении достигло 190. За минувшие сутки подтверждены 547 случаев заражения, всего их с начала пандемии 12 364.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 мая заявил о том, что в стране началась вторая волна эпидемии коронавируса. К 5 июня в Армении число пациентов, умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, возросло до 183, количество заражений коронавирусом достигло 11 817. Ситуация с коронавирусом в Армении остается наиболее тяжелой среди стран Южного Кавказа.

С 4 июня жителям Армении запрещено выходить из дома без медицинских масок. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой приводятся данные о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. 

За сутки от коронавируса умерли семь пациентов – трое мужчин 62, 66 и 82 лет и четыре женщины 56 70, 82 и 92 лет, сообщило министерство здравоохранения Армении на своей официальной странице Facebook. "У всех у них, за исключением 56-летней женщины, были сопровождающие хронические болезни", - отмечается в публикации.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли семь пациентов. За сутки выявлено 547 новых случаев заражения, всего с начала пандемии зарегистрированы 12 364 инфицированных, передал корреспондент "Кавказского узла" сообщение Минздрава Армении.

За все время эпидемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 190 человек, еще 69 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли по иным причинам, указано в инфографике Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении. "Выздоровели 3720 пациентов, из них 207 – за прошедшие сутки. Число активных больных достигло 8385. Проведены 66 674 тестирований", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение центра.

Отметим, что те жители Армении, кто переносит заражение коронавирусом бессимптомно, с конца мая не госпитализируются, а лечатся дома. Опрошенные "Кавказским узлом" специалисты разошлись в оценках этого нововведения. Это стимулирует рост заболеваемости COVID-19, считает преподаватель Ереванского медицинского университета Давид Мелик-Нубарян. Домашнее лечение нужно было внедрять с самого начала, чтобы не тратить ресурсы бюджета, считает врач-эпидемиолог Рубен Ованнисян. Этот вид лечения применяется во многих странах, согласился с ним глава Армянской ассоциации семейных врачей Самвел Ованнисян.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Доля выздоровевших среди пациентов с COVID-19 в Грузии достигла 82%", "Правозащитники раскритиковали Пашиняна за публикацию личных данных нарушителей карантина", "Омбудсмен Армении осудил действия полиции при задержании человека без маски в Армении".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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