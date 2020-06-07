07 июня 2020, 05:42
Зоозащитники просят легализовать приют в бывшей воинской части под Волгоградом
Приют "Дино" для бездомных животных находится уже девять лет на территории бывшей воинской части, но до сих пор не узаконен, пожаловались волгоградские зоозащитники президенту России. Они также попросили решить вопрос с дорогой к приюту и расположенному здесь же конному театру, где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.
Волгоградские зоозащитники в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным 5 июня пожаловались на то, что помещения, занимаемые приютом "Дино" в Среднеахтубинском районе области юридически не оформлены, а также на то, что к приюту нет дороги.
По словам директора Волгоградского областного благотворительного фонда защиты животных Анжелы Макаровой, в регионе не хватает приютов для животных. Она рассказала президенту России, что в приюте "Дино" животных стерилизуют, прикрепляют к ним бирку и выпускают.
Макарова отметила, что приют расположен на территории бывшей воинской части, и до него не хватает около километра асфальтированной дороги. На этой же территории находится инклюзивный конный театр, и по бездорожью приходится переносить не только животных и корма для них, но и детей-инвалидов, которые занимаются в этом уникальном театре.
Макарова попросила Путина содействовать тому, чтобы приют и конный театр были узаконены. "Если завтра у поисково-спасательного отряда МЧС, у которого они сейчас на балансе, сменится руководство, и нас отсюда попросят, то мы с собаками, лошадьми, детьми-инвалидами не знаем, куда пойти. У нас тренеры по адаптивной верховой езде, кинологи, иппотерапевты работают на безвозмездной основе, но нам крайне нужна дорога и узаконить наше пребывание здесь", - сказала она.
Оба социальных проекта – и приют, где производится стерилизация животных, и инклюзивный театр – реализуются только на средства президентского гранта, отметила Макарова. Президент пообещал зоозащитникам помочь в решении их проблем.
Макарова рассказала о приюте для животных и инклюзивном театре
Приют "Дино" существует девять лет, в нем в настоящее время содержатся около 500 собак, а в расположенном рядом конно-досуговом эко-центре "Солнечная долина" живут 46 лошадей, три пони и ослик, рассказала Анжела Макарова корреспонденту "Кавказского узла" 6 июня.
По ее словам, у обеих организаций, которые функционируют на средства президентских грантов, один учредитель. В "Дино" официально трудоустроены семь человек, остальные - волонтеры, из них 30 человек приезжают на выходные и помогают.
"Мы позиционируем себя, как народный приют. Иногда люди приезжают и сами строят вольеры, привозят туда собак и курируют их. Вот в связи с пандемией многие своих собак побросали. Но некоторые люди тянут эту лямку, несмотря на все сложности. А собак много, каждый день они хотят кушать. И каждый день у меня головная боль – чем их накормить и чем заплатить зарплату сотрудникам. Мы попросили у фонда президентских грантов финансирование ветпрепаратов. У нас на полставки работает ветеринар. Какое-то количество собак он стерилизует бесплатно, но на стерилизацию потока собак – порядка 100-150 в месяц – привлекаются другие специалисты, которым приходится платить из своего кармана. Мы простерилизовали уже примерно 2500 собак. Местные власти в прошлом году давали нам грант, он был рассчитан на строительство вольеров. Согласно нему, мы должны были забрать 170 собак из горпитомника, а простерилизовать 140, остальных – на свои деньги", - рассказала Макарова.
Она также сообщила, что в штате приюта есть кинолог, кроме того с ними сотрудничает организация кинологического спорта - каждое воскресенье до эпидемии здесь работала школа юного кинолога. "В результате собаки получают обучение, а люди – ценные навыки", - отметила Анжела Макарова.
Второй проект - инклюзивный конный театр - Макарова назвала уникальным. По ее словам, в России всего три таких. "Это не цирк, это театр, в котором заняты и собаки, и лошади, и ослик, и дети, и их родители. Наш ослик в спектакле играл роль воришки. Он воровал козлят, которых играли дети с особенностями развития. Был нанят преподаватель по актерскому мастерству, чтобы это была не самодеятельность, а искусство", - рассказала она.
Инклюзивный театр помогает в адаптации и улучшении состояния здоровья детей-инвалидов
"Инклюзивному конному театру уже скоро будет год. С 2010 года у нас начались бесплатные уроки по адаптивной верховой езде и иппотерапии. Но у нас не было конного спорта, поскольку не было спортивных лошадей, и все занятия были на улице. Каждый год мы проводили различные конные шоу. В итоге мы решили сложить и занятия по адаптивной верховой езде, и конные шоу. Инклюзивный конный театр включил не только адаптивную верховую езду, но и арткружки, где дети с родителями рисуют декорации, разрабатывают сценарии, подбирают костюмы. Мы под конкретного ребенка пишем роль. Есть у нас уроки по актерскому мастерству. Сейчас в театре занимаются 36 детей, не все они инвалиды. Четыре ребенка у нас с синдромом Дауна, пятеро детей - с атипичным аутизмом, остальные – с ДЦП и другими заболеваниями. Много неговорящих детей – они могут только показывать жестами, но не владеют речью вообще. В нашем театре актеры не разговаривают, у нас всегда есть ведущий", - рассказала "Кавказскому узлу" учредитель молодежного экоцентра "Солнечная долина" и главный тренер по адаптивной верховой езде Алина Зевакина.
По ее словам, адаптивная верховая езда благотворно сказывается на самочувствии детей с ограниченными возможностями здоровья. "Адаптивная верховая езда для ребят с ДЦП помогает им улучшить мышечный корсет. Они начинают ходить, у них укрепляются руки, ноги. Ребята с атипичным аутизмом учатся реагировать и выполнять команды, ребята с синдромом Дауна могут реализовать свой творческий потенциал. Зрителей у нас всегда много, мы делаем афиши. Приезжают не только родители детей, которые выступают, но и много людей, у которых тоже детки на инвалидности. Первый спектакль набрал 250 зрителей, следующий – весной этого года – 550 человек. Спектакли проводятся в нашем крытом манеже, построенном на средства гранта. У нас всегда все было бесплатно", - сообщила Зевакина.
Она также отметила, что платной услугой в театре являются конные прогулки. "Те, кто катается, заполняют сертификаты пожертвований. Сертификаты заполняются на каждые 100 рублей. Педагог по актерскому мастерству работает по бартеру – мы обучаем его верховой езде. Режиссер, которая пишет спектакли, берет у нас конными прогулками, как и преподаватель арт-кружка. И дети, и родители от занятий в восторге", - рассказала Зевакина.
Она подтвердила, что около километра асфальтированной дороги не хватает до приюта "Дино" и "Солнечной долины". В дожди грунтовая дорога размывается, и добираться становится сложно.
"У нас даже был проект «Один километр дороги – путь к здоровью». С этим проектом в 2019 году мы ездили на конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России». Мы просили деньги на дорогу. К сожалению, нас не поддержали - сказали обратиться к местной администрации Волгограда. Мы обращались и в администрацию, но нам сказали, что «это не дорога, это направление». Так как мы находимся в Волго-Ахтубинской пойме, здесь не земля, а ил. После элементарного дождика она очень долго просыхает. Однажды мы выровняли ее грейдером и засыпали песком, но он быстро раздувается. Дорогу постоянно разбивают и жители соседнего поселка, которые ездят на полноприводных машинах", - посетовала Зевакина.
Еще одной проблемой, по ее словам, является отсутствие электричества, из-за чего проблематично поить животных. "Воду качает генератор, как только размывает дорогу, мы не можем привезти канистру с бензином. Местные жители тоже будут рады, если сделают дорогу. Обращение к Путину было от отчаяния. Мы десять лет просим узаконить землю, нужны хоть какие- то правоустанавливающие документы, чтобы подключиться к свету", - сообщила она.
По словам Анжелы Макаровой и Алины Зевакиной, Краснослободский поисково-спасательный отряд – филиал Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС - еще в 2015 году подписал договор о сотрудничестве с благотворительным фондом защиты животных (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»). Предметом соглашения стало совместное развитие системы добровольных подразделений и совместные действия в области защиты и предупреждения населения в паводковый период от подтопления.
"Наши волонтеры, собаки и лошади начали участвовать с спасательных операциях", - пояснила Зевакина.
"Формально мы здесь волонтерский центр, а не приют. Здесь территория воинской части, которую реорганизовали и оставили маленький поисково-спасательный отряд МЧС", - уточнила Макарова.
По ее словам, перед прямой линией с Путиным, в приют приехал глава Краснослободска и привез два КамАЗа песка. Его высыпали в то место, где начинается участок бездорожья. После же беседы с президентом в "Дино", по их словам, приезжали чиновники и интересовались ситуацией.
Родители детей с ограниченными возможностями посетовали на отсутствие транспортной доступности
Родители детей с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются в инклюзивном театре, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" об уникальности проекта и пожаловались на неудобства в связи с отсутствием асфальтированной дороги.
"Мы занимаемся уже больше двух лет. Сначала это была просто иппотерапия. Эффект от нее мы почувствовали сразу же – ребенок стал спокойнее, умиротвореннее. Потом мы дважды участвовали в постановках инклюзивного театра. Дочь с удовольствием ходит на занятия. Конечно, всегда рядом я. Мы все обращались к Алине, что невозможно проехать к месту занятий. Если более-менее сухо – хорошо, но если дождь или снег - было вплоть до приостановки занятий, потому что доехать невозможно. Дорога – это очень актуальный вопрос. В прошлом году до карантина мы ездили каждое воскресенье без перерыва. Благодаря иппотерапии дочь сейчас начала заниматься арт-терапией. Это невидимое волшебство, которое благотворно влияет на наших детей. У нас в Волжском есть конюшня МВД, куда дети ходят, но таких уникальных занятий там, конечно, нет", - рассказала Светлана Афонасенкова.
Вера Змеевская рассказала об успехах своего ребенка после посещения инклюзивного театра.
"Мой ребенок очень артистичен, и мы пришли в конный театр. Ему нужно общение, эмоции, умение управлять собой. В инклюзивном театре есть и взрослые, и дети, и больные, и здоровые, талантливые люди - для ребенка это колоссальный ресурс. Самое ценное – это расширение мира вокруг и собственных возможностей. Мы сыграли три спектакля за полгода. В последний год этот театр – основа нашей жизни. Таких театров по России почти нет. Здесь для каждого ребенка придумывают свою роль", - рассказала женщина.
Она также посетовала, что из-за бездорожья добраться до театра, особенно в плохую погоду, очень трудно.
Большой проблемой назвала отсутствие дороги и Ксения Бакеева. "Чуть проходит дождь, добираться становится проблематично, занятия срываются. А для наших детей нарушение расписания – это большая проблема. Зимой туда вообще мало, кто проезжает. Некоторые оставляют машины у МЧС и идут пешком. Но идти так с ребенком с ДЦП очень сложно [...] Раньше мой ребенок не мог даже выйти из машины, не то, что на лошадь сесть. Сейчас он туда приезжает как к себе домой, там все его любят. Он очень хорошо стал держать баланс, Алина составляла ему специальный комплекс. Это абсолютно уникальный театр. Там подбирают упражнения и роли для каждого ребенка", - рассказала она.
Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"