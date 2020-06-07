Зоозащитники просят легализовать приют в бывшей воинской части под Волгоградом

07 июня 2020, 05:42

Приют "Дино" для бездомных животных находится уже девять лет на территории бывшей воинской части, но до сих пор не узаконен, пожаловались волгоградские зоозащитники президенту России. Они также попросили решить вопрос с дорогой к приюту и расположенному здесь же конному театру, где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Волгоградские зоозащитники в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным 5 июня пожаловались на то, что помещения, занимаемые приютом "Дино" в Среднеахтубинском районе области юридически не оформлены, а также на то, что к приюту нет дороги.

По словам директора Волгоградского областного благотворительного фонда защиты животных Анжелы Макаровой, в регионе не хватает приютов для животных. Она рассказала президенту России, что в приюте "Дино" животных стерилизуют, прикрепляют к ним бирку и выпускают.

Макарова отметила, что приют расположен на территории бывшей воинской части, и до него не хватает около километра асфальтированной дороги. На этой же территории находится инклюзивный конный театр, и по бездорожью приходится переносить не только животных и корма для них, но и детей-инвалидов, которые занимаются в этом уникальном театре.

Макарова попросила Путина содействовать тому, чтобы приют и конный театр были узаконены. "Если завтра у поисково-спасательного отряда МЧС, у которого они сейчас на балансе, сменится руководство, и нас отсюда попросят, то мы с собаками, лошадьми, детьми-инвалидами не знаем, куда пойти. У нас тренеры по адаптивной верховой езде, кинологи, иппотерапевты работают на безвозмездной основе, но нам крайне нужна дорога и узаконить наше пребывание здесь", - сказала она.

Оба социальных проекта – и приют, где производится стерилизация животных, и инклюзивный театр – реализуются только на средства президентского гранта, отметила Макарова. Президент пообещал зоозащитникам помочь в решении их проблем.

Макарова рассказала о приюте для животных и инклюзивном театре

Приют "Дино" существует девять лет, в нем в настоящее время содержатся около 500 собак, а в расположенном рядом конно-досуговом эко-центре "Солнечная долина" живут 46 лошадей, три пони и ослик, рассказала Анжела Макарова корреспонденту "Кавказского узла" 6 июня.

По ее словам, у обеих организаций, которые функционируют на средства президентских грантов, один учредитель. В "Дино" официально трудоустроены семь человек, остальные - волонтеры, из них 30 человек приезжают на выходные и помогают.

"Мы позиционируем себя, как народный приют. Иногда люди приезжают и сами строят вольеры, привозят туда собак и курируют их. Вот в связи с пандемией многие своих собак побросали. Но некоторые люди тянут эту лямку, несмотря на все сложности. А собак много, каждый день они хотят кушать. И каждый день у меня головная боль – чем их накормить и чем заплатить зарплату сотрудникам. Мы попросили у фонда президентских грантов финансирование ветпрепаратов. У нас на полставки работает ветеринар. Какое-то количество собак он стерилизует бесплатно, но на стерилизацию потока собак – порядка 100-150 в месяц – привлекаются другие специалисты, которым приходится платить из своего кармана. Мы простерилизовали уже примерно 2500 собак. Местные власти в прошлом году давали нам грант, он был рассчитан на строительство вольеров. Согласно нему, мы должны были забрать 170 собак из горпитомника, а простерилизовать 140, остальных – на свои деньги", - рассказала Макарова.

Она также сообщила, что в штате приюта есть кинолог, кроме того с ними сотрудничает организация кинологического спорта - каждое воскресенье до эпидемии здесь работала школа юного кинолога. "В результате собаки получают обучение, а люди – ценные навыки", - отметила Анжела Макарова.

Второй проект - инклюзивный конный театр - Макарова назвала уникальным. По ее словам, в России всего три таких. "Это не цирк, это театр, в котором заняты и собаки, и лошади, и ослик, и дети, и их родители. Наш ослик в спектакле играл роль воришки. Он воровал козлят, которых играли дети с особенностями развития. Был нанят преподаватель по актерскому мастерству, чтобы это была не самодеятельность, а искусство", - рассказала она.

Инклюзивный театр помогает в адаптации и улучшении состояния здоровья детей-инвалидов

"Инклюзивному конному театру уже скоро будет год. С 2010 года у нас начались бесплатные уроки по адаптивной верховой езде и иппотерапии. Но у нас не было конного спорта, поскольку не было спортивных лошадей, и все занятия были на улице. Каждый год мы проводили различные конные шоу. В итоге мы решили сложить и занятия по адаптивной верховой езде, и конные шоу. Инклюзивный конный театр включил не только адаптивную верховую езду, но и арткружки, где дети с родителями рисуют декорации, разрабатывают сценарии, подбирают костюмы. Мы под конкретного ребенка пишем роль. Есть у нас уроки по актерскому мастерству. Сейчас в театре занимаются 36 детей, не все они инвалиды. Четыре ребенка у нас с синдромом Дауна, пятеро детей - с атипичным аутизмом, остальные – с ДЦП и другими заболеваниями. Много неговорящих детей – они могут только показывать жестами, но не владеют речью вообще. В нашем театре актеры не разговаривают, у нас всегда есть ведущий", - рассказала "Кавказскому узлу" учредитель молодежного экоцентра "Солнечная долина" и главный тренер по адаптивной верховой езде Алина Зевакина.

По ее словам, адаптивная верховая езда благотворно сказывается на самочувствии детей с ограниченными возможностями здоровья. "Адаптивная верховая езда для ребят с ДЦП помогает им улучшить мышечный корсет. Они начинают ходить, у них укрепляются руки, ноги. Ребята с атипичным аутизмом учатся реагировать и выполнять команды, ребята с синдромом Дауна могут реализовать свой творческий потенциал. Зрителей у нас всегда много, мы делаем афиши. Приезжают не только родители детей, которые выступают, но и много людей, у которых тоже детки на инвалидности. Первый спектакль набрал 250 зрителей, следующий – весной этого года – 550 человек. Спектакли проводятся в нашем крытом манеже, построенном на средства гранта. У нас всегда все было бесплатно", - сообщила Зевакина.

Она также отметила, что платной услугой в театре являются конные прогулки. "Те, кто катается, заполняют сертификаты пожертвований. Сертификаты заполняются на каждые 100 рублей. Педагог по актерскому мастерству работает по бартеру – мы обучаем его верховой езде. Режиссер, которая пишет спектакли, берет у нас конными прогулками, как и преподаватель арт-кружка. И дети, и родители от занятий в восторге", - рассказала Зевакина.

Она подтвердила, что около километра асфальтированной дороги не хватает до приюта "Дино" и "Солнечной долины". В дожди грунтовая дорога размывается, и добираться становится сложно.

"У нас даже был проект «Один километр дороги – путь к здоровью». С этим проектом в 2019 году мы ездили на конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России». Мы просили деньги на дорогу. К сожалению, нас не поддержали - сказали обратиться к местной администрации Волгограда. Мы обращались и в администрацию, но нам сказали, что «это не дорога, это направление». Так как мы находимся в Волго-Ахтубинской пойме, здесь не земля, а ил. После элементарного дождика она очень долго просыхает. Однажды мы выровняли ее грейдером и засыпали песком, но он быстро раздувается. Дорогу постоянно разбивают и жители соседнего поселка, которые ездят на полноприводных машинах", - посетовала Зевакина.

Еще одной проблемой, по ее словам, является отсутствие электричества, из-за чего проблематично поить животных. "Воду качает генератор, как только размывает дорогу, мы не можем привезти канистру с бензином. Местные жители тоже будут рады, если сделают дорогу. Обращение к Путину было от отчаяния. Мы десять лет просим узаконить землю, нужны хоть какие- то правоустанавливающие документы, чтобы подключиться к свету", - сообщила она.

По словам Анжелы Макаровой и Алины Зевакиной, Краснослободский поисково-спасательный отряд – филиал Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС - еще в 2015 году подписал договор о сотрудничестве с благотворительным фондом защиты животных (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»). Предметом соглашения стало совместное развитие системы добровольных подразделений и совместные действия в области защиты и предупреждения населения в паводковый период от подтопления.

"Наши волонтеры, собаки и лошади начали участвовать с спасательных операциях", - пояснила Зевакина.

"Формально мы здесь волонтерский центр, а не приют. Здесь территория воинской части, которую реорганизовали и оставили маленький поисково-спасательный отряд МЧС", - уточнила Макарова.

По ее словам, перед прямой линией с Путиным, в приют приехал глава Краснослободска и привез два КамАЗа песка. Его высыпали в то место, где начинается участок бездорожья. После же беседы с президентом в "Дино", по их словам, приезжали чиновники и интересовались ситуацией.

Родители детей с ограниченными возможностями посетовали на отсутствие транспортной доступности

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются в инклюзивном театре, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" об уникальности проекта и пожаловались на неудобства в связи с отсутствием асфальтированной дороги.

"Мы занимаемся уже больше двух лет. Сначала это была просто иппотерапия. Эффект от нее мы почувствовали сразу же – ребенок стал спокойнее, умиротвореннее. Потом мы дважды участвовали в постановках инклюзивного театра. Дочь с удовольствием ходит на занятия. Конечно, всегда рядом я. Мы все обращались к Алине, что невозможно проехать к месту занятий. Если более-менее сухо – хорошо, но если дождь или снег - было вплоть до приостановки занятий, потому что доехать невозможно. Дорога – это очень актуальный вопрос. В прошлом году до карантина мы ездили каждое воскресенье без перерыва. Благодаря иппотерапии дочь сейчас начала заниматься арт-терапией. Это невидимое волшебство, которое благотворно влияет на наших детей. У нас в Волжском есть конюшня МВД, куда дети ходят, но таких уникальных занятий там, конечно, нет", - рассказала Светлана Афонасенкова.

Вера Змеевская рассказала об успехах своего ребенка после посещения инклюзивного театра.

"Мой ребенок очень артистичен, и мы пришли в конный театр. Ему нужно общение, эмоции, умение управлять собой. В инклюзивном театре есть и взрослые, и дети, и больные, и здоровые, талантливые люди - для ребенка это колоссальный ресурс. Самое ценное – это расширение мира вокруг и собственных возможностей. Мы сыграли три спектакля за полгода. В последний год этот театр – основа нашей жизни. Таких театров по России почти нет. Здесь для каждого ребенка придумывают свою роль", - рассказала женщина.

Она также посетовала, что из-за бездорожья добраться до театра, особенно в плохую погоду, очень трудно.

Большой проблемой назвала отсутствие дороги и Ксения Бакеева. "Чуть проходит дождь, добираться становится проблематично, занятия срываются. А для наших детей нарушение расписания – это большая проблема. Зимой туда вообще мало, кто проезжает. Некоторые оставляют машины у МЧС и идут пешком. Но идти так с ребенком с ДЦП очень сложно [...] Раньше мой ребенок не мог даже выйти из машины, не то, что на лошадь сесть. Сейчас он туда приезжает как к себе домой, там все его любят. Он очень хорошо стал держать баланс, Алина составляла ему специальный комплекс. Это абсолютно уникальный театр. Там подбирают упражнения и роли для каждого ребенка", - рассказала она.