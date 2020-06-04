Сочинцы назвали неактуальной идею переименовать реку Херота

04 июня 2020, 09:26

Решение проблем хаотичной застройки берегов реки Херота, частых подтоплений и загрязнения реки сточными водами более важны, чем вопрос переименования ее в Хороту, указали жители Сочи. Никаких официальных документов о переименовании реки еще нет, отметил председатель горсобрания Виктор Филонов.

Сообщение о том, что в Сочи переименовали реку Херота в Хороту, поступило 28 мая на смс-сервис "Кавказского узла". "Городское собрание Сочи переименовало реку Херота в Хорота", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Вопрос о переименовании реки Херота в Хороту неоднократно поднимался краеведами, которые обращались в Городское собрание Сочи с заявлениями, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" его председатель Виктор Филонов. "Готовим материалы, делаем запросы, после их получения примем решение", - пояснил Виктор Филонов.

"Идет документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного "Херота" на исторически обоснованное "Хорота", - говорится в сообщении от 27 мая на официальном сайте Городского собрания Сочи (ГСС).

Власти Сочи решили вернуть реке Херота в Адлерском районе историческое название, новый информационный знак уже установлен на федеральной трассе, сообщил 27 мая "Интерфакс".

Херота (Хорота, Хирота, Хуарота) - горная река, расположенная в Адлерском районе Сочи и впадающая в Черное море. В центре поселка Орел-Изумруд образуется слиянием двух рек: Большая Херота и Малая Херота, вытекая из озера Серебряного. Длина реки с Большой Херотой - 14 км.

Старший научный сотрудник лаборатории этносоциальных проблем ФГБУН "Сочинский научно-исследовательский центр" Российской академии наук Андрей Кизилов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что он по старинным картам и архивам вел поиск изначального названия реки. "Пришел к выводу, что она называлась Хорота, о чем и написал письмо в Городское собрание Сочи о переименовании реки", - рассказал он.

В письме, направленном в адрес ГСС, Кизилов сообщил, что "…На картах генеральных штабов времен Кавказской войны, которые составлялись коллегиально и перепроверялись ответственными военными чиновниками, четко читается название реки "Хорота". То же самое можно наблюдать и на карте департамента топографии и статистики военного министерства Англии за 1855 год". Помимо этого Андрей Кизилов сослался на труд "О Гагре и Джигетах" известного абхазского этнографа Соломона Званба, жившего в XIX веке: "Главные реки в землях джигетов суть следующие: первая - Хоста, вторая - Худапсе, третья - Хорота, четвертая - Мдзымта", - перечислил их Званба, упоминая далее названия еще шесть рек.

Это заявление Андрея Кизилова в Городское собрание Сочи и стало поводом для подготовки переименования реки. Письма были направлены в Российский государственный военно-исторический архив. В официальном ответе руководителя архива Александра Приютова говорится, что "…на карте восточного берега Черного моря от реки Кубани до реки Кодор рядом с укреплением Святого Духа на мысе Константиновском значится река Хорота. Данная карта была составлена в 1839 году на основании инструментальных и глазомерных съемок, произведенных во время экспедиций в 1836, 1837 и 1838 годах и подписана начальником штаба войск Кавказской линии и Черномории флигель-адъютантом Его Императорского Величества полковником А.С.Траскиным". "Государственный военно-исторический архив поставил окончательную точку в этом вопросе", - считает председатель ГСС Виктор Филонов.

Однако сочинские экологи, активисты и гидрологи высказали обратное мнение по двум позициям. Первая касается более важных, чем ее переименование, и не решаемых депутатами проблем реки Херота: хаотичной застройки берегов и устья реки, ее загрязнения сточными неочищенными водам и частыми подтоплениями жилых домов. Вторая позиция связана с незаконностью, необоснованностью и дороговизной переименования.

Лидер общественной организации "Старожилы Сочи" Галина Кочкина считает, что нельзя ничего переименовывать. "Застраивать берега горных рек - преступно как с позиции экологии, так и с позиции права людей жить с названиями города, улиц, рек, моря, которые им знакомы с рождения. В Сочи очень бойко меняют названия, делят территории... Меняют название праздников и их значение. Теперь взялись за реки. Если, как пишет Кизилов, "Главные реки в землях джигетов Худапсе, Хорота, Мдзымта...", - то стоит еще ждать переименований? Впечатление, что умышленно стирается наша историческая память и создается путаница. Мы уже и так не узнаем своего города. В нем не осталось живого места свободного от застройки. При этом инициаторами от имени всех выступают какие-то отдельные личности", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Галина Кочкина.

Активистка сочинского микрорайона Пластунка Елена Дзагания считает, что не надо менять исторические названия, к которым привыкли люди. "Лучше подумать о принятии решений о недопустимости застройки русел горных рек Сочи, что является более актуальной проблемой для курорта", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Заместитель председателя ТОС "Гагаринский" Сергей Титов тоже против переименования реки. "Хотя бы потому, что река Херота и висевшая ранее табличка с ее названием на федеральной трассе по дороге с аэропорта в центр Сочи и обратно было знаковым местом для фотосессий туристов. Необычное название стало как бы визитной карточкой одной из рек курорта", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

В истоках реки длительное время функционировала городская свалка, куда везли отходы со всего города, рассказала эколог Ольга Носковец. "Эти отходы, в том числе и опасные, попадали в реку. Затем река по берегам стала плотно застраиваться многоквартирными домами, что привело к сужению русла, спровоцировало ряд наводнений. Река очень загрязнена. Следовало бы депутатам ГСС озаботиться этими вопросами в первую очередь", - сказала Ольга Носковец корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель пресс-службы водоканала Константин Бредников подтвердил, что у реки проводили экологические субботники. "Чистили Хероту от многочисленного бытового мусора, который бросают в неё местные жители. Река вся застроена и замусорена", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Урбанизация реки Херота и загрязнение ее русла может привести к гибели экосистемы Сочи, считает гидролог Пелагия Белякова. "Мы, гидрологи, наблюдаем картину затопления территории Сочи и ухода его под воду именно по причине безграмотной застройки в угоду коммерческим интересам", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Во время советского периода застройка курорта велась продуманно и грамотно. Прежде чем что-то построить, обязательно проводились основательные исследования. В настоящее время ввиду пробелов в законодательстве и отсутствия сотрудничества властей со специалистами, водоохранные зоны разрешено застраивать капитальными строениями, с учетом создания гидротехнических защитных сооружений, пояснила гидролог.

"Но коммерсанты при застройке решают эти вопросы точечно, а не комплексно. Укрепляя, к примеру, берег у построенного ими многоквартирного дома около реки, они провоцируют воду уходить в другое место и затапливать ранее построенные дома. Такой эгоистичный и меркантильный подход к природе и, в частности, к горным рекам является еще и опасным, так как от наводнений и загрязнений гибнут много людей, еще и потому, что Сочи стал густозаселенным городом", - отметила гидролог.

Реки Херота весьма загрязнена: мусорной свалкой, жителями самостроев, отсутствием очистных сооружений, поэтому все течет в реку, а она, в свою очередь, всю грязь выносит в море, рассказала Пелагия Белякова.

"Что касается переименования реки, то я не вижу в этом не только необходимости. Во всех каталогах, справочника и картах река Херота значится так, как она называется. Я нигде в профессиональной литературе не видела, чтобы даже был намек на то, что река может иметь иное название. Река относится к кубанскому водному управлению, в их справочниках она значится только под этим названием. …Переделать все каталоги, учебники, карты, документы с Хероты на Хороту будет стоить очень дорого бюджету", - высказала свое мнение гидролог.

Заочное переименование реки до принятия какого-либо официального решения и смену таблички у реки Херота на Хороту гидролог читает пиаром властей накануне выборов.

Корреспондент "Кавказского узла" проехала от устья реки до ее верховьев и убедилась, что река сильно застроена с двух сторон, что может быть угрозой для всех, кто живет вблизи нее.

Жители домов, расположенных около реки, подтвердили, что при малейшем дожде боятся спать, так как уровень воды резко поднимается. Люди также высказали непонимание того, что власти переименовывают реку, а не занимаются ее реальными проблемами.

"Нам все равно, как она называется, лишь бы река не топила наши дома", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Малышенко, жительница многоэтажки около реки Херота.

Ранее "Кавказский узел" сообщал о потопах на реке Херота и о жителях многоквартирных домов, страдающих от грязи и наводнений. В Сочи местами отсутствуют ливневки из-за ошибок проектировщиков, а те, которые есть, забиты, из-за чего во время дождя постоянно случаются подтопления, они также связаны с хаотичной застройкой, заявили местные жители.