Неопределенность в вопросах открытия Грузии для туристов пугает предпринимателей Аджарии

30 мая 2020, 05:30

Обещания властей Грузии открыть с 1 июля страну обрадовали предпринимателей, работающих в туристической отрасли. Однако до сих пор многие вопросы работы турсектора в условиях угрозы распространения коронавируса не решены, заявили опрошенные "Кавказским узлом" владельцы гостиниц и хостелов в Аджарии. Некоторые из владельцев гостиниц убеждены, что сезон фактически уже сорван.

Как сообщал "Кавказский узел", последний пациент в Аджарии, у которого был определен COVID-19, поступил в клинику 30 апреля, и с тех пор новых случаев выявлено не было. 23 мая из больницы выписались последние два пациента, прошедшие лечение от коронавируса.

По данным на 28 мая, в Аджарии было проведено 254 лабораторных исследования ПЦР (метод полимеразной цепной реакции) на наличие коронавируса. Ни одного случая заболевания не было выявлено. Как сообщает на своем сайте министерство здравоохранения Аджарии, с момента обнаружения в регионе первого больного 15 марта было проведено исследование 11 860 лиц. По данным на 28 мая, на карантине находились 932 человека, всего через карантин прошло 6989 человек.

Туристы при въезде в Грузию будут сдавать тест на коронавирус

C 15 июня 2020 года в Грузии возобновится внутренний туризм, а с 1 июля - международный. Однако будут введены серьезные ограничения, заявил 28 мая премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Когда мы говорим о том, что Грузия является одной из первых стран, открывших туризм, мы не говорим об открытии границ и неконтролируемом пропуске людей, мы говорим о конкретных, чистых коридорах", - сказал Гахария, слова которого приводит издание Netgazeti.ge (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

По словам Гахарии, туристы смогут въезжать только организованными группами, заранее согласовав свой визит. "Эти организованные группы будут размещены в определенных гостиничных комплексах, которые также будут лицензированы после проверки министерством здравоохранения для обеспечения того, чтобы они принимали во внимание (меры безопасности - прим. "Кавказского узла")", - сказал он.

Как отметил премьер-министр, для туристов будет организован "зеленый коридор", который представляет собой особую процедуру: турист должен пройти обязательный тест на наличие коронавируса за 72 часа до визита в Грузию или на территории Грузии по прибытии.

На территории Грузии тест стоит 1000 лари (22 тыс. рублей) для иностранцев и около 600 лари (13,5 тыс. рублей) для граждан Грузии, сообщает издание JNEWS.ge.

В Национальной туристической администрации Грузии корреспонденту "Кавказского узла" не смогли сказать, какова будет процедура лицензирования гостиниц. "Гайдлайны еще не утверждены, они находятся в процессе разработки", заявили "Кавказскому узлу" в ведомстве.

Аджария готовится к курортному сезону

С 22 мая открылись все населенные пункты Аджарии, в частности, закрытые на карантин села, сообщает телекомпания Аджара ТВ. На всей территории автономной республики действует режим безопасности, заявил в ходе прошедшего в этот же день брифинга председатель правительства региона Торнике Рижвадзе.

"Мы все вместе, благодаря ответственности граждан и усилиям правительства, вернули Аджарии статус "зеленой зоны", заявил Рижвадзе, слова которого приводятся на сайте правительства автономной республики.

Рижвадзе подчеркнул, что возвращение статуса "зеленой зоны" позволит начать курортный сезон, что даст начало возобновлению экономической жизни в Аджарии.

"Сезон будет сорван. Нужно готовиться к следующему"

"Конечно, мы ждем туристов. Если нас не заставят предпринимать какие-то особые меры, то цена на размещение останется примерно такой же, как и в прошлом году", - заявила "Кавказскому узлу" Ирма, хозяйка отеля Black Sea в Кобулети.

По её словам, падение нацвалюты с 2,78 лари за доллар до 3,18 лари за доллар играет пока в пользу туриста, и ему не придется платить лишние деньги.

"В прошлом году, в августе, номер с завтраком у нас стоил 50 долларов. В этом году цену увеличивать не придется. А в остальные месяцы цены останутся примерно такими же: 25 долларов за номер без завтрака и 31 доллар за номер с завтраком", - говорит Ирма.

Владельцев небольших гостиниц беспокоят вопросы лицензирования, отметил хозяин отеля "Старый Батуми" в разговоре с корреспондентом "Кавказского узла".

"Скорее всего, сезон будет сорван. Нужно готовиться к следующему сезону", - сказала хозяйка отеля "Буревестник". Она пояснила, что в отеле обычно много туристов из России, но были гости и из Европы, и из Израиля.

Необходимость платить за тесты на коронавирус может оказаться неприятным сюрпризом для туристов, останавливающихся в недорогих хостелах и гостиницах, отмечают их владельцы.

Хозяин хостела "Раскладушка" Нико Чичинава рассказал "Кавказскому узлу", что у него уже появились предварительные заказы, однако он не знает, какие условия для въезда предложит правительство .

"У хостелов своя специфика - наши клиенты, главным образом, путешествуют спонтанно, они редко оформляют документы заранее и что-то планируют", - говорит он.

По словам Ни к о Чичинавы, если в Аджарию не поедут российс к ие туристы - это несущественно повлияет на доходы владельцев хостелов и гестхаусов.

В других отелях та к же подтвердили, что даже в случае недопус к а российс к их туристов гости из Европы и Азии та к же дают доход, достаточный для фун к ционирования предприятия.

"У нас уже есть предварительные заказы, но мы не знаем, как будет организован въезд туристов, поэтому пока не можем планировать", - заявили "Кавказскому узлу" в хостеле Eka Guest House.