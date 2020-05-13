13 мая 2020, 20:26

Ограничения на передвижение введены в Шаумяновском районе Нагорного Карабаха

У шести жителей Шаумяновского района Нагорного Карабаха обнаружен коронавирус. Комендант республики ограничил право на свободное передвижение  во всем районе.

Как писал "Кавказский узел", на 12 мая в Нагорном Карабахе были зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом. В трех общинах Шаумяновского района республики – Нор Вериншен, Чапни, Нор Браджур, был введен режим обязательной самоизоляции, ограничены въезд и выезд. 

На главной странице "Кавказского узла" в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

75 человек были протестированы 12 мая на наличие коронавируса, у шести из них результат подтвердился, говорится в сообщении министерства здравоохранения Нагорного Карабаха. "Все шестеро являются жителями Шаумяновского района", - сообщили в Минздраве корреспонденту "Кавказского узла".

По состоянию на 13 мая в Нагорном Карабахе зафиксировано 20 случаев коронавируса, сообщили в информационном штабе при коменданте Нагорного Карабаха.. Восемь человек выздоровели, в изоляции находятся 25 человек. Всего проведено 434 теста.

"Решением коменданта Нагорного Карабаха с 13 мая ограничения на свободное передвижение введены во всем  Шаумяновском районе", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в информационном штабе.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Владельцы магазинов в Нагорном Карабахе пожаловались на убытки", "Дагестан сохранил лидерство по новым смертям от коронавируса в СКФО", "В Грузии выздоровели 57% зараженных коронавирусом".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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