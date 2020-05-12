Большинство новых случаев заражения COVID-19 на Южном Кавказе выявлено в Армении

12 мая 2020, 21:18

К вечеру 12 мая на Южном Кавказе, в том числе в непризнанных республиках, выявлено 150 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество инфицированных достигло 6 816. Все новые случаи, кроме четырех, зафиксированы в Армении.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 11 мая общее число инфицированных коронавирусом на Южном Кавказе, включая непризнанные республики, увеличилось на 163 и достигло 6 666. Армения сохранила лидерство и по общему количеству зараженных, и по числу новых случаев.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. 28 февраля пациента с COVID-19 выявили в Азербайджане. О первом случае инфицирования в Армении власти страны сообщили 1 марта; 7 апреля первые случаи заражения коронавирусом были подтверждены в Нагорном Карабахе и Абхазии. Южная Осетия сообщила о первых выявленных случаях коронавируса 6 мая.

За последние сутки в странах Южного Кавказа выявлены 147 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в Азербайджане, Армении и Грузии достигло 6 766, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса по состоянию на 21.00 мск.

Армения, которая уступает Азербайджану и Грузии по численности населения, сохранила лидерство как по количеству новых случаев заражения, так и по общему числу. За сутки в стране число инфицированных увеличилось на 146, а общее количество пациентов с COVID-19 достигло 3 538. Количество выздоровевших за период пандемии в стране достигло 1 430.

Данные по Азербайджану за сутки не поменялись по сравнению с 11 мая. По состоянию на 21.05 мск общее количество случаев заражения составляет 2 589, число излечившихся - 1 680, следует из данных, обнародованных университетом Джонса Хопкинса.

В Грузии на сегодня зафиксированы 639 случаев заражения, в том числе 1 за последние сутки. Число людей, излечившихся от коронавируса, за сутки увеличилось на 32, общее количество достигло 349. Еще 4769 человек находятся в режиме карантина, а 414 человек остаются под наблюдением врачей, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на сайт stopcov.ge.

Несмотря на положительные статистические данные, жителям Грузии необходимо продолжать следовать рекомендациям врачей, заявила клинический директор Инфекционной больницы Марина Эзугбая.

"Снятие ограничений не означают, что мы должны полностью вернуться к прежнему образу жизни. Более или менее грузины хорошо преодолели этот период и выполнили ограничения. Вот почему у нас хорошие результаты. Я призываю население продолжать ограничивать себя, чтобы защититься. Если мы все сделаем правильно, то у нас будет очень хороший результат", - сказала она в эфире телекомпании "Рустави 2".

Власти Грузии с 27 апреля начали поэтапное снятие ограничений, введенных ранее из-за эпидемии коронавируса. План по снятию ограничений включает шесть этапов. При этом анонсированное на конец апреля открытие аграрных рынков в стране состоялось только 10 мая.

По данным на 12 мая 63 пациента помещены в Первую университетскую клинику, у 50 из них подтвержден коронавирус. В клинике Бочоришвили находятся 64 пациента, из которых у 53 подтвержден диагноз; в батумской клинике "Медальфа" находятся 11 пациентов, сообщил "Общественный вещатель".

По данным национальных статистических служб, в III квартале 2019 года численность населения Армении составляла 2,961 миллиона человек. В Грузии на 1 января 2019 года проживали 3,723 миллиона человек. Численность населения Азербайджана на 1 февраля 2020 года составила 10, 073 миллиона человек. Таким образом, на каждые 100 тысяч человек в Армении приходятся почти 120 инфицированных.

Среди непризнанных республик Южного Кавказа новые случаи заражения выявлены только в Абхазии. Там из 13 случав инфицирования, зарегистрированных на сегодня, 3 были выявлены за последние сутки; два человека выздоровели. Общее количество зараженных коронавирусом в Южной Осетии не изменилось - 23, данных об излечившихся не поступало. В Нагорном Карабахе 14 случав инфицирования, 5 человек излечились.

Общее число зараженных на Южном Кавказе, включая непризнанные республики, составило 6 816, выздоровели 3 466 пациентов.

На главной странице "Кавказского узла" в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".