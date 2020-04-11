Девять тысяч семей беженцев в Грузии получили гуманитарную помощь

11 апреля 2020, 08:32

В Грузии беженцы из Абхазии получили гуманитарные наборы с продуктами питания, посылки были направлены девяти тысячам семей. В первую очередь помощь была оказана беженцам, находящимся на карантине из-за коронавируса и пожилым людям, сообщило правительство Абхазии в изгнании.

Как сообщил «Кавказский узел», беженцы из Абхазии и Южной Осетии пожаловались на то, что не в состоянии снимать в аренду жилье, в результате чего они вынуждены самовольно заселяться в здания в населенных пунктах в Грузии. В 2019 году жилье в Грузии получили более тысячи семей.

С 21 марта в Грузии из-за пандемии объявлено чрезвычайное положение, с 31 марта по всей стране введены всеобщий карантин и комендантский час. Запрещено передвижение любого общественного транспорта, кроме такси, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Девять тысяч семей беженцев получили гуманитарную помощь от правительства Абхазии в изгнании. «Из бюджета правительства Автономной Республики были выделены деньги на приобретение продуктов для людей и предметов первой необходимости, которые мы распространили среди девяти тысяч семей», – рассказал 10 апреля корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы правительства Абхазии в изгнании.

Он уточнил, что помощь в первую очередь была оказана беженцам, находящимся на карантине и лицам, старше 70 лет.

В Тбилиси посылки с продуктами были доставлены 23 семьям, находящимся на карантине в районе Глдани. Люди в здании оказались в изоляции после того, как у трех из них 7 апреля был выявлен коронавирус. «То, что привезли из мэрии, конечно, очень помогло семьям. В общей сложности у нас живут 23 человека. С началом карантина люди остались без работы, многие потеряли ежемесячный доход. Поэтому очень важно было получить муку, яйца, сахар и другие продукты», – сказала корреспонденту «Кавказского узла» председатель товарищества жильцов Лела Акобия.

У беженцев нет возможности выйти на улицу, они вынуждены покупать продукты только в одном магазине, который находится напротив дома. «Жильцы звонят в этот магазин и его владелица приносит к подъезду продукты. Так что все происходит без личного контакта», – рассказала Акобия.

Правительство Абхазии в изгнании планирует привезти жильцам изолированного дома продукты на Пасху. «Мы готовы оказать помощь и жителям на территории Абхазии. (…) Материальная возможность для этого есть», – сказал сотрудник пресс-службы правительства Абхазии в изгнании.

Помимо Тбилиси гуманитарную помощь также получили беженцы, проживающие в регионах Западной и Восточной Грузии.

С 2012 года, по данным правительства Грузии, постоянное жилье получили от властей более 16 тысяч семей вынужденных переселенцев. Всего в стране зарегистрировано более 267 тысяч вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии. Это люди, которые покинули свои дома после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и конфликта с Южной Осетией в 2008 году. 24 ноября 1994 Абхазия провозгласила независимость. 26 августа 2008 года Россия признала ее суверенитет. Грузия не признает независимость Абхазии и считает ее частью своей территории.

Активные боевые действия продолжались в Абхазии с августа 1992 года до конца сентября 1993 года, погибли более 8000 человек, примерно 18 тысяч человек были ранены. Около 200 тысяч грузин - почти половина довоенного населения Абхазии - были вынуждены покинуть свои дома, говорится в материале "Кавказского узла" "Война в Абхазии (1992-1993): главные факты". Там также содержится подборка видеохроники боевых действий 1992-1993 годов.