ЦИК Нагорного Карабаха определил эфирное время для кандидатов в президенты

09 апреля 2020, 10:00

Центризбирком Нагорного Карабаха установил процедуру предоставления эфирного времени на местном общественном телевидении и радио для кандидатов второго тура президентских выборов. Комиссия пока не решила, будут ли жители села Мирика участвовать в голосовании.

Как писал "Кавказский узел", оппозиция в Нагорном Карабахе призвала ввести карантин в связи с угрозой распространения коронавируса и перенести второй тур президентских выборов. Один из прошедших во второй тур кандидатов Масис Маилян обратился к избирателям с призывом проигнорировать выборы из-за угрозы коронавируса, тогда как Араик Арутюнян, напротив, призвал граждан быть более активными. Карабахская оппозиция призвала граждан к неповиновению, а карабахские и армянские политологи поставили под сомнение легитимность выборов в условиях эпидемии.

Президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе прошли 31 марта. В парламент по итогам голосования прошли пять партий. Из кандидатов в президенты никто не набрал нужного количества голосов, второй тур выборов намечен на 14 апреля. Во втором туре будут участвовать два кандидата, набравшие больше голосов - по предварительным данным, это бывший премьер-министр Араик Арутюнян (за него проголосовали 49,6% избирателей), и Масис Маилян (26,7%).

Предвыборная агитация будет проходить с 9 по 12 апреля. Бесплатное и платное эфирное время на Арцахском (карабахском) общественном телевидении и радио кандидатам будет предоставляться на равных условиях. На общественном радио - с 14.00 до 19.00 по местному времени (с 13.00 до 18.00 мск) и на общественном телевидении - с 16.00 до 24.00 (с 15.00 до 23.00 мск), сообщила 8 марта председатель ЦИК Нагорного Карабаха Србуи Арзуманян.

По ее словам, кандидатам предоставляется не более 15 минут бесплатного эфирного времени и не более 30 минут платного. "Между кандидатами на общественном телевидении предусмотрены 60-минутные теледебаты. Все теле- и радиопрограммы, связанные с предвыборной агитацией, запрещается прерывать коммерческой рекламой", - сказала Србуи Арзуманян на заседании ЦИК Нагорного Карабаха 8 апреля.

Вопрос о том, будут ли изолированные жители села Мирик участвовать в выборах второго тура, пока не решен. "По этому вопросу Центризбирком сделает заявление в свое время", - сказала Арзуманян корреспонденту "Кавказского узла".

7 апреля в Нагорном Карабахе был подтвержден первый случай заражения коронавирусом у местного жителя, который вернулся из Армении. В селе Мирик Кашатагского района, где он проживал, для жителей был введен режим самоизоляции. В связи с введенным в Армении запретом на передвижение по улицам власти Нагорного Карабаха призвали вернуться на родину своих граждан, сообщается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

На совещании исполнительной власти 8 апреля было отмечено, что для проведения второго этапа предстоящих выборов "необходимо на высоком уровне осуществить все профилактические и организационные мероприятия, обеспечить приобретение необходимых медицинских и дезинфекционных средств и проведение дезинфекционных работ на местах", сказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе правительства Нагорного Карабаха.

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