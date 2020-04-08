36 семей оказались в изоляции в карабахском селе из-за коронавируса

08 апреля 2020, 17:21

В селе Мирик, закрытом на карантин из-за заболевшего коронавирусом жителя, проживает порядка 170 человек. Сельчане рассказали, что соблюдают режим самоизоляции. Весь въезжающий в Нагорный Карабах из Армении транспорт дезинфицируется.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля в Нагорном Карабахе был подтвержден первый случай заражения коронавирусом у местного жителя, вернувшегося из Армении. Зараженный коронавирусом гражданин Нагорного Карабаха отправлен в Ереван на лечение. В селе Мирик Кашатагского района, где он проживал, для жителей введен режим самоизоляции.

Из-за угрозы распространения коронавируса госорганы Нагорного Карабаха с 26 марта были переведены на удаленный формат работы. В Степанакерте сокращено время работы общественного транспорта, до 14 апреля прекращена работа учебных заведений. В связи с введенным в Армении запретом на передвижение по улицам власти Нагорного Карабаха призвали вернуться на родину своих граждан, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Власти сообщили об отсутствии в селе Мирик людей с симптомами коронавируса

Число людей, которые могли контактировать с жителем села Мирик, у которого подтвержден диагноз нового коронавируса, составляет 20 человек. В это число входят члены семей тех, с которыми зараженный короновирусом контактировал, сообщил сегодня Минздрав Нагорного Карабаха со ссылкой на Информационный штаб Межведомственной комиссии по предотвращению проникновения и распространения короновируса.

«Жители села полностью самоизолированы. Ни у одного из них нет специфических симптомов инфекции, состояние их здоровья круглосуточно контролируется врачами. Центр эпидемиологии и гигиены республики распространил дезинфицирующие средства и предметы гигиены жителям деревни Мирик», - проинформировал Минздрав Нагорного Карабаха.

Министерство также сообщило, что «состояние жителя села Мирик, зараженного коронавирусом, стабильное».

Корреспонденту «Кавказского узла» на его запрос в Минздраве Нагорного Карабаха сообщили, что «в настоящее время в медицинских учреждениях нет изолированных жителей села Мирик или каких-либо других граждан с подозрением на коронавирус».

Еще 7 апреля на пресс-конференции в Степанакерте госминистр Нагорного Карабаха Григорий Мартиросян заявил, что жители села будут обеспечены всем необходимым, включая продукты. Министр здравоохранения Нагорного Карабаха Араик Баргян на той же пресс-конференции отметил, что в селе проводятся дезинфицирующие работы, а жители села, контактировавшие с зараженным, проходят тестирование на коронавирус.

Сельчане соблюдают режим самоизоляции

Руководитель общины Мирик Артем Степанян сообщил корреспонденту «Кавказского узла» по сотовой связи, что в селе 36 хозяйств, это порядка 170 человек. По его словам, в селе есть электричество, вода, Интернет и сотовая связь, торговая точка. Однако дорога от центральной автомагистрали, ведущая в село (это 28 километров), не обустроена и труднопроходима для автомашин. Жители села Мирик в основном занимаются животноводством и земледелием.

Степанян рассказал, что «село полностью изолировано, никто не приезжает и не уезжает, люди в самоизоляции, из дома не выходят». В селе дежурят сотрудники Минздрава, полиции и спасательной службы.

«Люди не выходят за пределы своего дома. Животные из хлева не выпускаются. Только фермеры крупных хозяйств, у кого до 500 голов скота, с разрешения полиции выводят скот на пастбище», - рассказал глава общины, добавив, что «те жители села Мирик, которые работали в других общинах, на работу не ходят, сидят дома».

Степанян также отметил, что администрация Кашатагского района раздала всем жителям села все необходимые средства – маски, перчатки, дезинфицирующие средства.

«Продукты нам пока не нужны, потому, что в местном магазине есть все продукты. Также у людей есть запасы. Нам не сказали, сколько продлится карантин в селе – 14 дней или больше. Но, если продлится больше, то уже мы обратимся в администрацию района, чтобы помогли продуктами и другими необходимыми товарами», - заметил Артем Степанян.

Он сообщил, что короновирус обнаружен у местной жительницы 1957 года рождения, в семье, кроме нее, еще двое взрослых и двое детей. Симптомов коронавируса у них нет, добавил Степанян.

В школе села Мирик учатся 39 детей, учебные занятия проводятся дистанционно, по интернет-связи, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» директор сельской школы Наира Саргсян.

«Учителя как работали до введения карантина в селе, так и продолжают работать, создав группы посредством социальных сетей. Все жители села находятся в самоизоляции, из дома практически не выходят. Всем розданы средства гигиены и защиты. Ряд домов продезинфицированы, другие - на очереди. В селе полиция. Село изолировано полностью, людям выходить из дома не разрешается», - сообщила она.

Саргсян заметила, что жителям села повезло, что у них в населенном пункте есть торговая точка. «Ставя в известность сотрудника полиции, идем в магазин, надев все средства защиты», - рассказала она.

«Я лично, позвонила в магазин, попросила приготовить все названные мной продукты и быстро пошла и забрала их. Естественно, доложив полицейскому, что иду в магазин», - рассказала Наира Саргсян.

Весь въезжающий в Нагорный Карабах транспорт дезинфицируется

Информационный штаб Межведомственной комиссии по предотвращению проникновения и распространения короновируса в Нагорном Карабахе сегодня сообщил, что на всех контрольно-пропускных пунктах транспортные средства, въезжающие в республику из Армении, дезинфицируются на месте, пассажиров проверяют медицинские работники.

По данным спасательной службы Нагорного Карабаха, с 5 по 8 апреля продезинфицировано более 400 транспортных и грузовых средств.

Отметим, к 8 апреля число зараженных коронавирусом в Армении достигло 881, 114 из них выздоровели, умерли девять человек.

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