Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

04 апреля 2020, 05:41

Выезд в Грузию через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" разрешен для всех видов транспорта после расчистки дорожного полотна.

Как информировал "Кавказский узел", выезд из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен с 01.00 мск 2 апреля в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога - единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге. С советами для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, можно ознакомиться в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Проезд на участке Владикавказ - Ларс в направлении выезда из России был открыт 3 апреля после расчистки дорожного полотна на территории Грузии. "По состоянию на 20.00 мск 3 апреля Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", - сообщается на сайте Главного управления МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображениям с веб-камер на 05.30 мск 4 апреля, в обоих направлениях проезда через на КПП "Верхний Ларс" скопления автомобилей нет, подъезды к пропускному пункту свободны. Данные веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, указывается на сайте Kray-zemli.com.

"Кавказский узел" также сообщал, что Грузия закрыла с 16 марта границу с Россией из-за угрозы распространения коронавируса. Власти Северной Осетии с 1 апреля ужесточили карантинные меры после того, как в республике были зарегистрированы первые два случая заражения коронавирусной инфекцией. Режим самоизоляции введен во всех регионах юга России, в том числе в Северной Осетии.

Согласно информации погодного сервиса "Кавказского узла", в грузинском селе Степанцминда сегодня днем осадков не ожидается, облачно, столбик термометра покажет 3 градуса мороза, скорость ветра составит 7 метров в секунду. Днем 4 апреля ожидается умеренный дождь, температура составит -1 градус, скорость ветра - снизится до 5 метров в секунду. Днем 6 апреля осадки прекратятся, однако столбик термометра опустится до -12 градусов, а ветер усилится до 11 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который также доступен в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.