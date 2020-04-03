Ногайские активисты назвали Эльмиру Кенжибулатову "жертвой ситуации"

03 апреля 2020, 01:50

Дочерей жительницы Тарумовского района Дагестана Эльмиры Кенжибулатовой, арестованной после возвращения на родину из Сирии, обследовали врачи и психологи. Отец Эльмиры, а также знакомые с семьей ногайские активисты отрицают причастность женщины к боевикам.

Как писал "Кавказский узел", 28-летняя жительница Дагестана Эльмира и две ее малолетние дочери прибыли в Грозный авиарейсом из Стамбула 14 марта, где ее встретили родственники. В лагере Аль-Холь в Сирии женщина вместе с детьми оказалась из-за мужа. В день возвращения она была задержана дагестанскими силовиками, а впоследствии арестована. В 2016 году Эльмира Кенжибулатова находилась в розыске по части 2 статьи 208 УК России (участие в незаконном вооруженном формировании). Родственники отрицают причастность девушки к НВФ.

Руководители ногайских общественных организаций призвали смягчить меру пресечения Эльмире Кенжибулатовой. По словам активистов и родственников, женщина поехала на Ближний Восток за своим ребенком, а не для участия в боевых действиях.

Дети Кенжибулатовой находятся под наблюдением психологов

У одной из дочек Эльмиры Кенжибулатовой есть проблемы со здоровьем, обоим детям оказывается медицинская помощь, сообщила руководитель комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Тарумовского района Дагестана Наталья Чернецова. По ее словам, рабочая группа комиссии посетила семью Кенжибулатовых, проживающих в селе Новодмитриевка, в конце марта.

"Условия в доме очень хорошие. Дети находятся в семье. Им оказывается медицинская помощь. У младшей дочки повреждение слуха, скорее всего полученное во время бомбежек. Ее обследовали врачи, назначено лечение, она под медицинским наблюдением. Оказывается содействие с обустройством детей в садик", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Чернецова.

Она добавила, что в состав комиссии вошли сотрудники больницы, психиатр и психолог. "Дети напуганы немного, они боятся людей, одетых в форму, скорее всего из-за того, что постоянно видели военных в Сирии. Поэтому была просьба в случае посещения членам рабочей группы форму не надевать", - пояснила глава комиссии.

Состояние детей оценивается как нормальное, добавила она. "Они прошли психологический тест. Дети находятся под наблюдением психологов. Мы рассмотрели вопрос об установлении временной опеки над детьми, так как мама находится в СИЗО. Временным опекуном будет их дедушка Расул Кенжибулатов", - пояснила Чернецова.

Отец Эльмиры рассказал, как его дочь оказалась в Сирии

Основная проблема для детей Эльмиры заключается в том, что они находятся в разлуке с матерью, заявил их дедушка Расул Кенжибулатов.

"Рядом с матерью у них будет и здоровое психологическое состояние. Они скучают, они ждут, когда мама вернется. Дети зарегистрированы у нас по месту жительства. Пока пособия дети не получают, поскольку у мамы нет паспорта. Муж сжег ее паспорт, документы. Мы делали справку на выезд в Россию. В условиях кризиса пособия нужны, восстановление паспорта – это вопрос времени", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Кенжибулатов.

По его словам, Эльмира закончила школу с золотой медалью, а затем поступила в Астраханскую медакадемию. "Там она училась на отлично до 23 лет. Во время учебы на втором или третьем курсе вышла замуж. Муж ее работал в Тарумовской райбольнице анестезиологом-реаниматологом. Был хорошим врачом, по программе "Земский доктор" он даже получил жилье", – рассказал Кенжибултов.

В ноябре 2014 года муж Эльмиры забрал ее и ребенка в Турцию, купил даже сразу билеты обратно в Россию, но в Стамбуле ей сказал, что они не будут возвращаться, а едут в Сирию, рассказал отец Эльмиры. "Эльмира была против выезда в Сирию, стала мне звонить, плакать. Я сказал ей, чтобы она вернулась домой, она так и сделала. Но 10-месячного ребенка муж ей не отдал", – рассказал Кенжибулатов.

По его словам, после возвращения Эльмира пробыла дома три месяца, не выдержала и уехала за ребенком в Сирию. "Муж ее обманул, обещал вернуть (ребенка), она поехала. Обратно уже ее не выпустил, забрал все документы, в том числе и российский паспорт, сжег их, так она там и осталась", – пояснил отец Эльмиры, добавив, что в 2017 году муж дочери погиб.

Расул Кенжиублатов также пояснил, что Эльмира уехала в Сирию, не закончив учебу в медакадемии. "До получения диплома оставалось три месяца. Когда она уехала, возбудили дело по статье об участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК России), потом приостановили из-за отсутствия состава преступления. В 2016 году дело возобновили и вынесли решение о заочном аресте. Она подозреваемая, находится сейчас в СИЗО Хасавюрта, для следственных действий ее привозят в Тарумовский район", – рассказал Расул Кенжибулатов.

Часть 2 статьи 208 УК России предусматривает максимальную санкцию в виде 15 лет заключения с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. В примечании к данной статье говорится, что лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

На условия пребывания в СИЗО Эльмира не жалуется, отношение со стороны сотрудников нормальное, добавил он. "Сейчас при поддержке Рамзана Кадырова возвращают в страну детей и их матерей из Сирии и Ирака. Женщины продолжают нормальную жизнь на свободе, дети адаптируются. Я очень надеюсь, что у Эльмиры и ее детей все образуется", – сказал Расул Кенжибулатов.

По различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Отец подозреваемой отметил, что ни к каким боевикам Эльмира причастна быть не может. "Ее жизнь перевернулась после решения мужа уехать в Сирию. Если бы муж ей отдал сразу ребенка, она бы жила тут еще с 2015 года. А попав (в Сирию), выбраться она уже не смогла. Все это время она занималась только детьми, в таких неприемлемых условиях в Сирии смогла обучить старшую дочку русскому, английскому языкам", – сказал Расул Кенжибулатов.

Он добавил, что если девушка будет освобождена, то намерена продолжить обучение в вузе, получить диплом, работать врачом-педиатром.

Эльмира Кенжибулатова оказалась "жертвой ситуации" из-за мужа

Ответа на обращение с просьбой освободить Эльмиру Кенжибулатову, отправленное 29 марта, не было, сообщил президент Ассоциации ногайских общин Дагестана "Равенство" Изидин Бигишеиев.

"Ответов пока не получено. Мы надеемся, что все-таки в этой ситуации разберутся", – отметил корреспонденту "Кавказского узла" Бигишиев.

Он добавил, что близко знаком с семьей Кенжибулатовых. "Мы уже 10 лет общаемся с Расулом Кенжибулатовым. Эльмира вышла замуж, вроде было все хорошо. Супруг работал врачом, получил даже один миллион рублей по программе "Земский доктор". В какой-то момент попал под влияние, все бросил, вот так и уехал в Сирию. Забрал ребёнка, она не могла тут жить, когда ее маленькая дочка не с ней", – пояснил Бигишиев.

По его словам, Эльмира с детьми стала жертвой этой ситуации.

Родители Эльмиры Кенжибулатовой много лет прилагали усилия ради того, чтобы она с детьми вернулась из Сирии на родину, рассказал председатель региональной национально-культурной автономии ногайцев Дагестана Зейдулла Аджибайрамов, который также подписал обращение в защиту Эльмиры.

"Я давно знаком с этой семьей. Родители Эльмиры – уважаемые люди. Отец даже был главой села, занимается фермерством, участвует в общественной деятельности", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Аджибайрамов.

Он добавил, что сама Эльмира также всегда хотела вернуться. "И вот, когда добились этого, случилась неприятная ситуация – ее задержали. Надеемся, что она все-таки будет освобождена", – заявил Аджибайрамов.

Психолог пояснила реакцию детей, побывавших в зоне боевых действий

Реакции детей на травму может появиться сразу после травматического события или через несколько дней, а то и недель, рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования Московского государственного областного университета, оказывавшая психологическую помощь во время кризисных ситуаций в Беслане и Чечне, Екатерина Бурмистрова.

"У детей, которые были в зоне боевых действий, могут отчетливо проявляться потеря доверия к взрослому, страх того, что событие может повториться снова, что пострадает кто-нибудь, кого они любят. Шоковая волна травмы может привести к самым разным реакциям: недоверию, беспомощности, изоляции, отчаянию, ужасу. Ведь во время катастрофы ребенок переживает сильный страх, ужас, беспомощность", – пояснила корреспонденту "Кавказского узла" психолог.

По ее словам, у детей, даже если они уже покинули эпицентр событий, могут появиться страх потерять своих собственных родителей, братьев и сестер, друзей, родственников. "(После травмы) дети должны находиться в благоприятной семейной обстановке. Им важно чувствовать, что они и их семья в безопасности. С ними должны работать социальные педагоги и психологи", – подчеркнула Бурмистрова.

Психолог отметила, что "дети, недавно пережившие тяжелые жизненные события, могут вновь оказаться во власти болезненных воспоминаний, тревог, страхов". "Эти дети входят в группу риска, требующую психологического сопровождения и дополнительной помощи и поддержки", – заключила психолог.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*", "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.