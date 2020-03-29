Ногайские активисты призвали освободить Эльмиру Кенжибулатову

29 марта 2020, 22:25

Руководители ногайских общественных организаций призвали смягчить меру пресечения жительнице Тарумовского района Дагестана Эльмире Кенжибулатовой, арестованной после возвращения на родину из Сирии. Женщина поехала на Ближний Восток за своим ребенком, а не для участия в боевых действиях, утверждают ее родственники и активисты.

Как писал «Кавказский узел», 28-летняя жительница Дагестана Эльмира и две ее дочери шести и четырех лет прибыли в Грозный авиарейсом из Стамбула 14 марта, где ее встретили родственники. В лагере Аль-Холь в Сирии женщина вместе с детьми оказалась после смерти мужа. В день возвращения она была задержана дагестанскими силовиками. В 2016 году Эльмира Кенжибулатова находилась в розыске по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). Родственники отрицают причастность девушки к НВФ.



Представители ногайских общественных организаций направили сегодня обращение с просьбой об освобождении Эльмиры Кенжибулатовой председателю Верховного суда Дагестана Сергею Суворову, прокурору республики Алексею Ежову, министру внутренних дел республики Магомеду Абдурашидову и руководству Следственного управления СКР по Дагестану, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель Региональной национально-культурной автономии ногайцев РД.

«Главе Дагестана Владимиру Васильеву направлено аналогичное обращение с просьбой о содействии в решении вопроса об освобождении Эльмиры», - сказал он.

Обращение, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла», подписали руководители семи общественных организаций - Совета старейшин Ногайского района РД, Совета ветеранов войны и труда, правоохранительных органов Ногайского района РД, Региональной национально-культурной автономии ногайцев РД, Астраханской общественной организации «Центр культуры «Эдиге», Ассоциации ногайских общин Кизлярского района Дагестана "Равенство", Союза ногайской молодежи России, Женского совета Ногайского района Дагестана. Кроме того, обращение подписано председателем Общественной палаты Ногайского района Дагестана.

«14 марта жительница Тарумовского района Дагестана Эльмира Кенжибулатова, благодаря усилиям главы Чечни Рамзана Кадырова, вместе с двумя малолетними детьми вернулась из Сирии на родину. Однако в этот же день ее задержали сотрудники Тарумовского РОВД Дагестана», - говорится в обращении.

Эльмира Кенжибулатова находилась с детьми в лагере для беженцев «Аль-Холь». Она вернулась в Дагестан с двумя малолетними дочерьми, которые сейчас находятся у ее родителей.

«В Дагестане ее задержали, сославшись на то, что еще в 2016 году было принято заочно решение об ее аресте после отъезда в Сирию. После этого дело закрыли из-за отсутствия состава преступления, но потом, как выяснилось, вновь возобновили. Бывший муж Эльмиры (погиб в сентябре 2017 года – прим. «Кавказского узла») обманным путем забрал и удерживал их общего ребенка в Сирии, за которым женщина и вынуждена была выехать. В итоге она вместе с детьми попала в лагерь и долгое время не могла вернуться на родину», - констатировали руководители ногайских общественных организаций.

Многие молодые женщины с детьми попали в Сирию из-за безответственности своих мужей, отмечается в обращении. «Сама Эльмира по возвращении дала интервью [...], в котором призвала девушек быть осторожными и обезопасить себя от того ужаса, который ей пришлось пережить в Сирии. Все это время она боролась за жизнь своих маленьких детей и за возвращение на родину», - указывают активисты.

Адвокат Кенжибулатовой намерен в ближайшее время обжаловать решение о ее аресте. Авторы обращения просят «освободить Эльмиру Кенжибулатову из-под стражи и избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы». Главу Дагестана Владимира Васильева они просят «оказать содействие в освобождении Эльмиры Кенжибулатовой из-под стражи и избрании ей меры пресечения, не связанной с лишением свободы».

На 6 апреля назначено заседание по восстановлению срока подачи апелляционной жалобы на решение об аресте Эльмиры, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» отец обвиняемой Расул Кенжибулатов.

«В 2016 году Тарумовским районным судом было принято заочно решение об ее аресте. Теперь в Верховном суде защита будет просить восстановить сроки подачи апелляционной жалобы на решение об аресте», – добавил он.

Дочери Эльмиры находятся сейчас с дедушкой и бабушкой. «Дети все время спрашивают про маму, очень волнуются. Они и так пережили очень многое. Конечно, предъявляемые обвинения мы считаем необоснованными. Она попала в поехала в Сирию за своим 10-месячным ребенком, которого обманным путем забрал ее муж. Все это время она хотела вернуться с детьми, и мы тоже добивались этого, искали выход», - сказал Расул Кенжибулатов.

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