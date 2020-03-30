30 марта 2020, 11:52

Два новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Кабардино-Балкарии

Общее число зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло до шести. В самоизоляции находятся 1044 человека.

Как писал "Кавказский узел", первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Кабардино-Балкарии 21 марта. К 25 марта число зараженных достигло четырех.

О том, что представляет собой коронавирус, и как много зараженных в регионах Южного Кавказа и юга России, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Коронавирус подтвержден еще у двух пациентов, и общее число заболевших в Кабардино-Балкарии составило шесть. Двое новых пациентов заразились, предположительно, во время туристической поездки в ОАЭ. Они переносят болезнь в легкой форме. Оба изолированы и находятся под наблюдением врачей. Контактировавшие с ними лица - в самоизоляции, сообщил сегодня оперативный штаб в Кабардино-Балкарии.

"Состояние четырех больных с ранее подтвержденным диагнозом стабильное, они проходят лечение. Всего в госпитале под наблюдением остается 27 человек. В самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 1044 человека", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в оперативном штабе.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Вынужденные выходные из-за коронавируса насторожили жителей юга России", "Сенатор Каноков огласил планы по борьбе с коронавирусом в Кабардино-Балкарии", "Кабардино-балкарские волонтеры пришли на помощь пожилым в самоизоляции".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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