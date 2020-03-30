Коллективные пятничные молитвы отменены в Ингушетии из-за пандемии

30 марта 2020, 10:52

Ингушские богословы из-за угрозы распространения коронавируса временно отменили пятничные молитвы в мечетях.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта глава Ингушетии подписал указ об ограничениях из-за угрозы распространения коронавируса. До 10 апреля в республике запрещены массовые мероприятия, до 5 апреля приостановлена работа заведений общепита, салонов красоты и непродовольственных магазинов. Жителям рекомендовано не посещать религиозные объекты. Днем ранее член Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев призвал жителей республики не посещать мечети.

16 марта Духовное управление мусульман России рекомендовало сократить пятничные молитвы и ввести ограничения при посещении мечетей. В Ингушетии, где в сентябре 2019 Минюст ликвидировал Духовный центр мусульман, общего решения об ограничительных мерах не принималось. В соседней Чечне коллективные пятничные молитвы отменены по решению ДУМ, принятому 29 марта.

Ингушские богословы после встречи с представителями медучреждений приняли решение отменить пятничные молитвы, сообщил член совета алимов при Насыр-Кортской мечети Мухаммад Тамасханов.

"После беседы с нашими врачами об угрозе распространения в республике коронавируса принято решение временно отменить проведение пятничной молитвы, на которую собираются десятки тысячи человек", - сказал Тамасханов.

По его словам, ограничение касается и других обязательных молитв, которые проводятся в мечетях в другие дни. Тамасханов также призвал верующих отказаться от рукопожатий при приветствии, пишет сегодня "Интерфакс-Юг".

По состоянию на 29 марта, в Ингушетии не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, говорится на странице Минздрава республики в Instagram. Данные на 30 марта пока не опубликованы на сайте и на странице министерства в соцсети.

Если власти Ингушетии объявят об угрозе, имамы региона могут собраться на совещание и вынести решение по поводу закрытия мечетей, сказал ранее "Кавказскому узлу" имам Абдулкадыр Нальгиев. Что представляет собой коронавирус, и как много зараженных в регионах Южного Кавказа и юга России, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Напомним, 25 марта Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Ингушетии в основном с пониманием отнеслись к необходимости оставаться дома в эти дни. Опасения жителей юга России в связи с нерабочей неделей связаны с дефицитом некоторых товаров и лекарств, а также с оплатой вынужденных выходных.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, опубликованы в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".