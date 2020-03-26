Арест Дауда Мамилова продлен вопреки возражениям защиты

26 марта 2020, 03:02

Срок содержания под стражей сына ингушского парламентария Дауда Мамилова, обвиняемого в причастности к террористической организации, продлен на один месяц и шесть дней. Суд проигнорировал доводы защиты, заявила его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года суд в Подмосковье продлил на три месяца срок ареста сыну ингушского парламентария Дауду Мамилову, обвиняемому в причастности к террористической организации. Судья проигнорировал как поручительства сенаторов и депутатов Госдумы, так и нестыковки в материалах дела, констатировали адвокаты.

Пять человек, в том числе и проживающий в Дмитрове Дауд Мамилов, создали законспирированную ячейку запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", полагает следствие. Мамилову грозит до 20 лет заключения, вину он отрицает. В июне за Дауда Мамилова безрезультатно поручились более 70 жителей Ингушетии, в том числе депутаты Народного собрания, которые гарантировали, что Мамилов, находясь на свободе, будет своевременно посещать следователя и не станет мешать расследованию дела. Закрий Мамилов, выступавший против соглашения о границе Ингушетии и Чечни, связал уголовное преследование сына с собственной политической деятельностью.

Кашинский горсуд продлил до 29 апреля срок содержания под стражей Мамилову, в этот день исполнится ровно год с тех пор, как он был арестован и взят под стажу, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Людмила Толстоногова.

Адвокат считает, что принятое судом решение не соответвтует уголовно-процессуальному законодательству. «Продление срока содержания под стражей должно проводиться на судебном заседании с учетом законности, охраны прав и свобод гражданина, презумпции невиновности, состязательности сторон, обеспечение права на защиту», - сказала Толстоногова. Все эти принципы были полностью проигнорированы судом, считает она.

«В ходе судебного заседания не приводилось мотивировки и оценки представленного следователем материала. [...] Не оценив существенные доводы защиты, суд указал, что следователем представлены достаточные данные о преступлении, которое относится к категории особой тяжести, и о причастности к нему Мамилова. По мнению суда, следствием представлены сведения, подтверждающие необходимость выполнения следственных и иных процессуальных действий, которые объективно не могли быть выполнены в установленные процессуальные сроки. Суд полагает, что основания, по которым избиралась мера пресечения, не изменились, а потому нет причин для изменения меры пресечения», - рассказал адвокат.

По мнению защиты, суд мотивировал постановление общими фразами, фактически не рассмотрев материал, и отнесся к рассмотрению формально. "В соответствии с ч.1 ст. 108 УПК РФ (о заключении под стражу, - прим. "Кавказского узла"), при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение. Такими обстоятельствами не могут являться данные, представленные следствием, не проверенные в ходе судебного заседания", - сказала Толстоногова. Она указала, что, продлевая Мамилову срок содержания под стражей, суд вообще не проверял представленные следствием сведения, так как к его ходатайству не были приложены данные, подтверждающие особую сложность дела, эффективность проведения следствия, необходимость проведения следственных действий. "Следователь, присутствующий в судебном заседании, никаких пояснений по ходу расследования дать не смог, так как с делом не знакомился", - подчеркнула адвокат.

Она сказала, что мера пресечения Мамилову продлевается в четвертый раз, и каждый раз следствие прикладывает к ходатайству один и тот же материал. Это, по мнению адвоката, указывает на полное его бездействие.

«Ни на одно из ходатайств защиты следствие не ответило, следователи попросту их не рассматривают. Представленный защитой материал, опровергающий причастность Мамилова к инкриминируемому ему деянию, не проверен, хотя с момента предоставления его следствию прошло более восьми месяцев. Начатый 3 сентября 2019 года допрос Мамилова не окончен по настоящее время, то есть. перерыв в допросе составляет более семи месяцев. Со следователем, который проводит расследование, защите удалось встретиться всего один раз, 3 сентября 2019 года. Никаких следственных и иных действий с Даудом Мамиловым не проводится. О результатах расследования мы узнаем из средств массовой информации», - рассказала Толстоногова.

Она уверена, что содержание под стражей продлено в связи с бездействием следствия, а также с необходимостью найти очевидцев, которых до настоящего не найдено.

Одним из фигурантов уголовного дела по «Дмитровскому Джамаату» Эльдар Закержаев умер после того, как с ним были проведены следственные действия, сказала адвокат. "У защиты есть все основания опасаться за жизнь и здоровье Дауда Мамилова", - считает Толстоногова.

По версии следствия, уроженец Дагестана Эльдар Закержаев также входил в группу из пяти человек, которые создали законспирированную ячейку "Исламского государства"* – "Дмитровский джамаат". Закержаева арестовали в декабре 2019 года, а 14 февраля его обнаружили мертвым в камере СИЗО.

По ее словам, доказательств виновности Мамилова нет. «Никаких доводов причастности моего подзащитного к преступлению следствие не приводит", - отметила адвокат. «Во время обыска в его доме не было обнаружено запрещенной литературы, Результаты оперативно-розыскной деятельности даже косвенно не подтверждают участие моего подзащитного в этой организации, прослушивание фонограмм не содержит сведений, что Мамилов говорил о чем-то запрещенном. Протоколы допросов засекреченных свидетелей также не содержат упоминаний о Дауде Мамилове. И тем не менее, суд продолжает держать моего подзащитного под стражей», - сказала она.

Рассматривая вопрос о продлении срока содержания под стражей суд обязан в каждом случае обсуждать возможность иной, более мягкой меры пресечения, вне зависимости от наличия ходатайства об этом сторон, отметила она. "Защита же неоднократно обращалась с ходатайствами об изменении меры пресечения на более мягкую - освобождение под залог или личное поручительство. Суд [...] ни разу не исследовал материалы, подтверждающие возможность изменения меры пресечения на личное поручительство. Защита предоставила в материалы дела личные поручительства членов Совета Федерации России, депутатов Госдумы и депутатов народного собрания Ингушетии, около сотни личных поручительств дали учителя, пенсионеры, сотрудники прокуратуры Ингушетии, чиновники и люди, которые знают Дауда с детства. Защита получила личные поручительства от духовных лиц Ингушетии и местной религиозной общины мусульман «Адам» в Яхроме, прихожанином которой был Мамилов. Все характеризовали Дауда как отзывчивого, толерантного человека, указывали, что за ним никто не замечал каких-то экстремистских наклонностей и радикальных взглядов", - рассказала адвокат. Она указала, что суд не дал оценки поручительствам, полностью их проигнорировав.

Толстоногова также отметила, что, продлевая срок содержания под стражей Мамилову, суд не исследовал и не дал оценку эпидемиологической обстановке в России и в Московской области, чем нарушил конституционные права ее подзащитного на жизнь и охрану здоровья. "При содержании под стражей в следственном изоляторе невозможно обеспечить соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований безопасности в условиях угрозы распространения COVID-19 (коронавируса, - прим. "Кавказского узла"). А это создаёт реальную угрозу для жизни и здоровья Мамилова, отца шести малолетних детей", сказала адвокат. Она считает, что соблюдение требований может быть обеспечено в условиях нахождения Мамилова в изоляции в его доме.

Оперативный штаб по коронавирусу утром 25 марта соообщил о 163 случаях заражения коронавирусом в России в 20 регионах страны. 120 инфицированных выявлено в Москве, шесть -в Московской области. Во всех регионах СКФО и ЮФО действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. По последним данным, на Кубани зафиксированы девять случаев заражения коронавирусом, в Кабардино-Балкарии – четыре, на Ставрополье – два, в Волгоградской и Ростовской областях – по одному. В Чечне получены три положительных результата при тестировании на коронавирус, один из них подтвержден, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Защита подаст апелляционную жалобу в Московский областной суд на решение Каширского горсуда о продлении меры пресечения Мамилову, отметила защитник.

Дети, воспитанные в семье Мамилова, умные и воспитанные, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» учительница школы в Ингушетии Раиса Куриева. «Старшие дети учатся у нас первый год, раньше учились в Подмосковье. Дети воспитанные, грамотные. Очень уважительные к старшим, общительные. Видно, что много читают, интересуются историей, мальчики занимаются спортом», - рассказала она корреспонденту.

Жена Дауда Мамилова в связи с арестом супруга, который был единственным кормильцем многодетной семьи, решила вместе с детьми временно переехать в Ингушетию. В семье сына шестеро детей, четверо из них школьники: старший пошел в восьмой класс, два его брата учатся в пятом и третьем классах, а их сестра в этом году (2019 году) стала первоклассницей, рассказал отец обвиняемого Закрий Мамилов. Адаптация у детей, особенно у мальчиков, проходит сложно, отметил он.

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