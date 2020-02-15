Обвиняемый по делу "Дмитровского джамаата" умер в СИЗО

15 февраля 2020, 03:23

Уроженца Дагестана Эльдара Закержаева, арестованного в Подмосковье по делу о террористической организации, 14 февраля обнаружили мертвым в камере СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля суд в Московской области продлил на два месяца срок ареста уроженцу Дагестана Эльдару Закержаеву, арестованному по делу о террористической организации вместе с сыном ингушского депутата Даудом Мамиловым. Закержаева арестовали в декабре, а Мамилов находится под стражей с 30 апреля. Отец Мамилова связывал преследование сына со своей политической деятельностью.

По версии следствия, не позднее ноября 2016 года пять человек, в том числе Дауд Мамилов и Эльдар Закержаев, создали законспирированную ячейку "Исламского государства"* – "Дмитровский джамаат". Мамилову грозит до 20 лет заключения. Ни он, ни Закержаев вины не признавали.

Утром 14 февраля сотрудники СИЗО в Московской области сообщили адвокату Татьяне Окушко о смерти ее подзащитного Эльдара Закержаева. Тело арестованного они обнаружили во время утреннего обхода, причина его смерти пока не установлена, рассказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Эльдар Закержаев рассказывал адвокату, что после задержания его избивали и пытали электрошокером. «От него требовали признательных показаний участия в деятельности террористической организации. Страдания от пыток усугублялись еще и потому, что Закержаев за две недели до задержания был жестоко избит неизвестным и в результате был госпитализирован в бессознательном состоянии в реанимацию с тяжелыми травмами. У него было сотрясение мозга, перелом носа, обширная гематома. Врачам пришлось накладывать на голову несколько швов. Во время задержания силовики, кроме того, что пытали его электрошокером, еще и били его по голове по едва зажившим ранам», - сказала адвокат.

Окушко подавала от имени Закержаева жалобу на действия силовиков и заявление с требованием проверить его слова о пытках. «По прошествии двух месяцев решение по результатам проверки по пыткам Закержаева я не получала. Также не получен ответ на жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов по этим фактам», - отметила она.

Адвокат добавила, что Закержаев рассказывал о давлении со стороны силовиков, которые многократно посещали его в СИЗО и склоняли к сотрудничеству, угрожая ему самому и членам его семьи.

Родные Закержаева шокированы его смертью. «Он ничем не болел. Да и вообще, у него не было проблем со здоровьем. Кроме последнего случая, когда его избили и он попал в реанимацию», - рассказала его сестра Алина корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Алины, после задержания она видела брата только во время судебных заседаний. «В декабре 2019 года, когда суд решал вопрос заключения Эльдара под стражу, было видно, что чувствует он себя неважно, хотя он старался не показывать нам, родным, насколько ему плохо. На последнем судебном заседании ему было чуть получше. Мы надеялись, что ему изменят меру пресечения на более легкую», - добавила она.

В СИЗО, где содержался Закержаев, менее года назад умер еще один заключенный, Виктор Лотыш. «Его тело со следами множественных травм было обнаружено во время утреннего обхода», - говорится в публикации "МК" от 26 сентября 2019 года.

В 2018 году Следственный комитет Подмосковья возбудил уголовное дело по факту пыток заключенного в этом же изоляторе. Пытки были сняты на видео: на кадрах трое мужчин насилуют деревянным бруском четвертого и ведут допрос, сообщал канал «360» 10 октября 2018 года.

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