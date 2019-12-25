Суд отказался освободить Дауда Мамилова вопреки поручительствам депутатов

25 декабря 2019, 12:42

Суд в Подмосковье продлил на три месяца срок ареста сыну ингушского парламентария Дауду Мамилову, обвиняемому в причастности к террористической организации. Судья проигнорировал как поручительства сенаторов и депутатов Госдумы, так и нестыковки в материалах дела, констатировали адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября Каширский горсуд Московской области продлил арест Дауду Мамилову до 24 декабря, а Московский облсуд 8 октября оставил это решение в силе. Поскольку Дауд был единственным кормильцем многодетной семьи, его жена после ареста мужа была вынуждена вместе с детьми переехать к родственникам в Ингушетию, что создало детям сложности с адаптацией, рассказал отец арестованного, депутат ингушского парламента Закрий Мамилов.

По версии следствия, пять человек, в том числе и проживающий в Дмитрове Дауд Мамилов, создали законспирированную ячейку запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Мамилову грозит до 20 лет заключения, вину он отрицает. В июне за Дауда Мамилова безрезультатно поручились более 70 жителей Ингушетии, в том числе депутаты Народного собрания, которые гарантировали, что Мамилов, находясь на свободе, будет своевременно посещать следователя и не станет мешать расследованию дела. Закрий Мамилов, выступавший против соглашения о границе Ингушетии и Чечни, связал уголовное преследование сына с собственной политической деятельностью.

Суд проигнорировал поручительства сенаторов и депутатов Госдумы

Каширский горсуд продлил еще на три месяца срок содержания Дауда Мамилова под стражей, проигнорировав более 80 личных поручительств, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Мамилова Людмила Толстоногова, не уточнив дату заседания.

По ее словам, к прокурору Московской области Сергею Забатурину и и.о. руководителя главного следственного управления СКР по Московской области Сергею Данилову по просьбе защиты с ходатайством обратились члены Совета Федерации от Ингушетии, депутаты Госдумы от этой республики и члены Народного собрания Ингушетии с просьбой изменить меру пресечения Дауду Мамилову на более мягкую.

Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Джамбулат Оздоев также обратился к Сергею Данилову, указав, что "согласно доводам защиты, следствие ведется с обвинительным уклоном, в отношении Дауда Мамилова отсутствует должный анализ доказательств", рассказала адвокат.

Следствие обосновывает ходатайство о продлении ареста необходимостью установить и допросить очевидцев преступления, провести ряд экспертиз и следственных действий, однако с 30 апреля, когда был арестован Мамилов, следственных действий заметно не было, лишь однажды состоялась встреча арестованного со следователем, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Николай Дьяков. "Со дня ареста нашего подзащитного, а прошло уже восемь месяцев, трижды менялись руководители следственной группы", - уточнил он.

По словам адвоката, суд, принимая решение о продлении ареста, мотивировал его "общими фразами, с материалом дела толком не ознакомился, отнесся к рассмотрению формально".

Защита пожаловалась областному прокурору на нестыковки в деле Мамилова

В материалах уголовного дела, по словам Людмилы Толстоноговой, есть несоответствия, которые свидетельствуют о необоснованности привлечения ее подзащитного к уголовной ответственности.

Во-первых, по словам адвоката, в материалах дела есть два постановления разных судей Дмитровского горсуда о законности производства обыска по месту жительства Мамилова. "То есть в один и тот же день, 30 апреля 2019 года, двое судей выносят постановление по ходатайству одного и того же следователя о законности производства обыска в доме Мамилова", - сказала Людмила Толстоногова, напомнив, что обыск был проведен днем ранее, 29 апреля.

Во-вторых, согласно постановлению о начале следствия, уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5 УК РФ "в отношении О.С. (Орифжона Сатарова. – Прим. "Кавказского узла") и других неустановленных лиц", напомнила адвокат.

"Однако есть другое постановление от 24 апреля о возбуждении уголовного дела только в отношении "одного О.С.", и ни о каких "неустановленных лицах", в отношении которых также возбуждено уголовное дело, здесь речи нет. При таких обстоятельствах, поскольку, повторяю, уголовное дело было возбуждено лишь в отношении О.С., Дауду Мамилову не могло быть предъявлено обвинение, и уголовное дело в отношении него или других неустановленных лиц не возбуждалось. Различие текстов указывает на признаки подлога и незаконное привлечение Дауда Мамилова к уголовной ответственности", - сказала Людмила Толстоногова.

В связи с этим адвокат направила жалобу на имя прокурора Московской области Сергея Забатурина с просьбой "провести проверку законности привлечения Мамилова Дауда к уголовной ответственности и поручить провести проверку… о наличии признаков преступления по указанным обстоятельствам".

Комментариями от Сергея Забатурина и Сергея Данилова относительно позиции защиты Мамилова и обращений поручителей и омбудсмена Ингушетии "Кавказский узел" пока не располагает.

Дети повидались с Мамиловым в коридоре суда

На заседание Каширского горсуда приехали мать Дауда, его жена и двое из шести детей Мамилова, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Закрий Мамилов.

"По отцу очень скучают дети. И в этот раз мы решили взять в суд старшего сына [Дауда] и самую младшую дочку. Дети очень обрадовались, когда увидели шедшего по коридору отца. Их предупредили, что к нему нельзя подходить, нельзя обнимать. Они, увидев отца в наручниках, были шокированы, хотя мы им говорили, что так будет. За эти короткие мгновения дети увидели отца, а он увидел, как возмужал за это время [старший сын] и как подросла [младшая дочь]. Дети при нем не плакали, а когда он зашел в зал суда, [девочка] горько расплакалась", - посетовал Закрий Мамилов.

Сейчас, по его словам, их семье приходится не просто, однако труднее всего приходится детям. "Долго пришлось адаптироваться детям, которым пришлось идти в школу, где многое совсем не так, как в Дмитрове. Потихоньку притерлись, обзавелись друзьями. Но каждый день они ждут возвращения отца", - рассказал ингушский депутат.

Мамилова арестовали спустя месяц после начала массовых задержаний активистов в Ингушетии. Информация о протестах и задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

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