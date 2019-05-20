Родственники рассказали об обыске у сына ингушского депутата

20 мая 2019, 14:58

Следствие считает сына депутата парламента Ингушетии Дауда Мамилова причастным к созданию террористической ячейки и принесении присяги "Исламскому государству"*. Силовики провели многочасовой обыск в доме и изъяли сотовые телефоны, детский планшет и книги на арабском языке, рассказала жена Дауда Мамилова.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая депутат парламента Ингушетии Закри Мамилов, выступающий против соглашения о границе с Чечней, рассказал о заключении сына под стражу с 30 апреля. Парламентарий связал уголовное преследование с собственной политической деятельностью.

2 апреля начались массовые задержания ингушских активистов, требующих пересмотра соглашения о границе с Чечней и отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. За первые девять дней были задержаны 40 человек, о последующих задержаниях можно прочитать в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". В условиях обысков и арестов нет смысла вести переговоры с властями Ингушетии, заявил ранее Закри Мамилов.

Дауд Мамилов обвиняется в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической (ч.2 ст.205.5 УК России). Суд арестовал его до 23 июня, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мамилова Надежда Горшкова.

По ее словам, доказательств вины ее подзащитного в ходе заседания суда предъявлено не было. "Судья, вынося постановление, основывалась на показания засекреченного свидетеля. Ходатайство защиты об избрании иной меры пресечения - домашний арест, подписка о невыезде – суд отклонил. Суд сослался на то, что "у следствия имеются вполне обоснованные и достаточные основания полагать, что Мамилов Д.З., находясь на свободе, имеет реальную возможность воспрепятствовать объективному и всестороннему расследованию уголовного дела (...) скрыть следы преступления, а также скрыться от органов предварительного следствия", - процитировала адвокат постановление об избрании меры пресечения.

Дауд Мамилов чувствует себя хорошо, отметила адвокат, уточнив, что посещала его несколько раз в Каширском СИЗО. "Своей вины он не признает. По словам следователя, уголовное дело будет передано в соответствующие структуры города Москвы", - добавила защитник.

По версии следствия, не позднее ноября 2016 года пять человек, в том числе и Дауд Мамилов, "вступили в сговор по созданию и участию в законспирированной ячейке "Дмитровский джамаат" международной террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории России", и дали присягу "байят", говорится в постановлении об избрании меры пресечения Мамилову, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

Родственники уверены в невиновности Дауда Мамилова

Обыск в доме прошел ранним утром 29 апреля, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жена Дауда Мамилова Аза, подчеркнув, что уверена в невиновности мужа.

"Еще не было шести утра, когда раздался сильный стук в дверь дома. Я подбежала к окну, вижу - во дворе много людей в камуфляжной форме, вооруженных и в масках. Разбудила мужа, он открыл дверь, вошедшие тут же уложили его на пол. Я побежала на второй этаж – там комнаты старших детей. Не хотела, чтобы дети видели все это, но они, видно, тоже проснулись от стука и стояли на лестнице. Старший из пришедших сказал, чтобы все дети, а их у нас шестеро, были в одной комнате и не мешали им", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Аза Вышегурова.

По ее словам, обыск продолжался с 06.00 до 15.00 мск. "Как только мужа увезли, начали обыск. Старший показал мне постановление на проведение обыска, я сказала ему, что хочу присутствовать при этом. Он ответил, что ничего не имеет против. Проверяли все, даже шкафчики с детскими вещами. Ничего не нашли, забрали все мобильные телефоны, даже те, которые были неисправные, детский планшет, книги, которые были на арабском языке. У нас есть Коран на русском, его оставили. Никакой запрещенной литературы у нас нет и никогда не было. Когда закончили обыск, составили протокол, который я подписала", - пояснила женщина.

Она также рассказала, что обыск и арест мужа негативно сказался на детях. "Старший из сыновей несколько дней после задержания отца, не ходил в школу, не знал, как отнесутся его одноклассники, друзья к тому, что произошло. Мы уже десять лет живем в городе Дмитрове. За это время со многими подружились. Мальчики старшие занимаются спортом, когда в школе проходят какие-то мероприятия, мы - родители, помогаем учителям", - отметила Аза Вышегурова.

Она заявила, что считает обвинения, выдвинутые против мужа, "нелепыми". "Муж - строитель, на его иждивении кроме шести детей еще сестра с детьми. Его знают и уважают в Дмитрове. Учителя, соседи выражают мне сочувствие", - рассказала женщина.

О том, что считает обвинение "абсурдным", заявил и депутат Народного собрания Ингушетии Закри Мамилов . "Сын после школы поступил в Астраханский строительный институт и после его окончания всегда занимался только созидательной работой – строил жилые дома, производственные объекты. Сначала в Ингушетии, потом стал работать в Подмосковье. Дауд - человек светский. Никто из его родственников, знакомых, друзей, сослуживцев не замечал за ним радикальных высказываний", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Закри Мамилов.

Он также не исключил, что арест сына прямо или косвенно связан с его позицией, как депутата Народного собрания Ингушетии, категорически оказавшегося подписать соглашение о передаче земли Чечне.

4 октября 2018 года за ратификацию Соглашения о закреплении границы с Чечней проголосовали 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, заявили власти Ингушетии. Однако позднее парламентарии на стихийном митинге в Магасе сообщили, что 15 из 24 депутатов парламента Ингушетии проголосовали против ратификации соглашения. Полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы) опубликован на "Кавказском узле". Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

Согласно постановлению об избрании меры пресечения, копия которого предоставлена защитой, по уголовному делу проходят еще пять человек: Орифжон Сатторов, Гамзе Нурмагомедов, Тагир Султанов, Руслан Ахмедов и Адыль Салаев.

Силовики обыскали дом одного из арестованных

Силовики в ходе обыска забрал все телефоны, рассказала мать одного из подозреваемых Адыля Салаева.



"Было раннее утро, я совершала намаз. Смотрю, в комнате, где я совершала молитву, стоит человек с автоматом и в маске. Мы не закрываем двери, которые выходят во двор, и этот человека зашел в наш дом без стука. Адыля уложили на пол, потом увезли, а в доме начался обыск. Долго они у нас были, забрали все телефоны. Мы накануне внуку на день рождения смартфон подарили, и его забрали", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Нэля Салаева.

По ее словам, один из обвиняемых по делу - уроженец Узбекистана - работал у них. "Вместе с ним еще несколько человек работали. Я их кормила, три раза в день. Но потом меня насторожили его разговоры на темы ислама. И я, расплатившись за сделанную работу, сказала, что больше в его услугах не нуждаюсь", - заявила женщина.

По ее словам, сын с рабочими не общался, все обязанности по их найму и расчету были возложены на хозяйку дома.

Женщина уверена в невиновности своего сына, также она считает, что невиновен и Дауд Мамилов, с которым они живут по соседству уже десять лет.

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