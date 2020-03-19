Режим повышенной готовности введен в Калмыкии из-за коронавируса

19 марта 2020, 09:46

В Калмыкии из-за угрозы распространения коронавируса отменены массовые мероприятия, прекращен прием больных в дневных и круглосуточных стационарах. Часть школ в Элисте перешли на дистанционное обучение.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 марта два жителя Калмыкии были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Признаки инфекции обнаружены у вернувшихся из-за границы. Пять человек из их близкого окружения изолированы и находятся под наблюдением врачей, сообщил Минздрав республики.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены "Кавказским узлом" в материале "Коронавирус. Горячие линии".

По данным Минздрава Калмыкии на 18 марта, случаев коронавируса в регионе не зафиксировано, передало 19 марта РИА "Новости".

"С членами комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили ситуацию с профилактикой распространения коронавируса в Калмыкии. Принял решение возглавить оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В республике вводим режим повышенной готовности", – написал 18 марта на своей странице в Instagram глава Калмыкии Бату Хасиков.

Принято решение о запрете массовых мероприятий численностью свыше 50 человек, введена термометрия на вокзалах, прекращен прием посетителей в дневных и круглосуточных стационарах, а также в Доме ребенка, домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Население должно понимать свою ответственность при организации семейных торжеств и по возможности отказаться от их проведения, сказано в сообщении, опубликованном 18 марта на сайте главы Калмыкии.

По словам мэра Элисты Дмитрия Трапезникова, в столице Калмыкии проводится дезинфекция общественных мест, учреждений образования, школьного транспорта и пищеблоков, ведется мониторинг заболеваемости ОРВИ, организованы утренние осмотры детей. Проведен мониторинг спроса на продукты питания и промтовары, дефицита не выявлено, сказано в сообщении.

Около 40% элистинских школьников перешли на дистанционное обучение, порядка 50% дошкольников также не посещают детские сады, отмечается на сайте.

Напомним, что первый и пока единственный на юге России случай заражения коронавирусом зарегистрирован 12 марта в Краснодарском крае. В связи с угрозой распространения вируса вузы регионов юга страны перешли на дистанционную форму обучения. На Кубани и в Ставропольском крае объявлен запрет на массовые мероприятия, а школьникам разрешено свободное посещение уроков. В Кабардино-Балкарии приостановлена плановая госпитализация больных в стационары, а учреждения культуры в Северной Осетии перестали принимать посетителей из-за угрозы коронавируса.

Новости о распространении коронавируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Что собой представляет новый вирус, как он распространяется на Южном и Северном Кавказе, какие необходимы меры профилактики, сказано в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".