Два жителя Калмыкии госпитализированы с подозрением на коронавирус

11 марта 2020, 15:54

Первые тесты на коронавирус у двух жителей Калмыкии, вернувшихся из-за границы, оказались положительными и сомнительными. Второй тест показал отрицательный результат, сообщил сегодня Минздрав республики.

По данным на 10 марта коронавирусом заразились более 118 000 человек во всем мире. Всемирная организация здравоохранения подняла уровень опасности эпидемии до "очень высокого", говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

10 марта были обнаружены признаки вирусной инфекции у двух жителей Калмыкии, которые недавно вернулись из-за границы. Первый тест на коронавирус показал положительные результаты, но был сомнительным, Повторный анализ показал отрицательный результат. Результаты анализов направлены на контрольное исследование в межрегиональную лабораторию Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске, сообщило сегодня Министерство здравоохранения Калмыкии.

Пациенты в состоянии средней тяжести с симптомами ОРВИ госпитализированы в инфекционное отделение Республиканского центра специализированных видов медицинской помощи. Пять человек из их близкого окружения изолированы и находятся наблюдением врачей, говорится в сообщении на сайте министерства.

Один из заболевших вернулся в Калмыкию из Кореи 1 марта, второй прилетел 4 марта из Италии, сообщило сегодня Общественное телевидение России.

Все прибывшие в Калмыкию из регионов с высоким распространением коронавирусной инфекции на протяжении 14 дней с момента прибытия находятся под постоянным медицинским наблюдением, напомнил региональный Минздрав.





