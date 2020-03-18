Житель Дагестана наказан за флаг террористов в соцсети

18 марта 2020, 18:22

Суд оштрафовал жителя Магарамкентского района, признав его виновным в публичном демонстрировании символики экстремистской организации.

Житель села Советское на своей странице в одной из социальных сетей разместил изображение флага террористической организации, деятельность которой в России запрещена, сообщила прокуратура Дагестана.

В отношении жителя дагестанского села было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.3 КоАП России (публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации). "Магарамкентским районным судом правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Сумму штрафа ведомство не уточнило. Максимальный штраф, предусмотренный частью 1 статьи 20.3 КоАП России, составляет две тысячи рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что житель Сулейман-Стальского района был наказан за публичное демонстрирование символики экстремистской организации в соцсети. Суд также назначил ему штраф, сообщила прокуратура 11 марта.