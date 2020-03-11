11 марта 2020, 19:06

Житель Дагестана наказан за экстремистскую публикацию в соцсети

Суд назначил штраф жителю Сулейман-Стальского района, обвиненному в публичном демонстрировании символики экстремистской организации.

По данным прокуратуры, на странице жителя Сулейман-Стальского района в социальной сети была обнаружена символика террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России.

В отношении жителя района было возбуждено дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций либо иной символики, публичное демонстрирование которой запрещено федеральным законом). "По результатам его рассмотрения судом нарушителю назначено наказание в виде штрафа", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

Сумму штрафа ведомство не уточнило. Максимальный штраф, предусмотренный частью 1 статьи 20.3 КоАП России, - две тысячи рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2019 года житель Дербентского района был оштрафован за публикацию в Instagram символики экстремистской организации.

Примечание:

"Житель Дагестана оштрафован за символику террористов в соцсети", "Житель Дагестана обвинен в оправдании терроризма из-за видеоролика в соцсети", "Пять жителей Дагестана задержаны по делу об экстремизме".

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