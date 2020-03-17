Журналист Афган Мухтарлы досрочно освобожден в Азербайджане

17 марта 2020, 19:57

После освобождения из заключения азербайджанский журналист Афган Мухтарлы отправился в Германию, где живут его близкие.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2017 года журналиста Афгана Мухтарлы, ранее эмигрировавшего в Грузию, похитили и насильно доставили в Баку. В январе 2018 года суд приговорил его к шести годам тюрьмы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти. В сентябре 2019 года жена Мухтарлы сообщила, что журналист нуждается в лечении, а коллеги призвали освободить его.

Данные о том, что грузинские власти закрыли глаза на похищение журналиста, "Кавказский узел" собрал в справочном материале "Последние минуты Мухтарлы перед похищением – на карте Тбилиси".

Об освобождении Мухтарлы из тюремного заключения, корреспонденту "Кавказского узла" сообщила проживающая в Германии супруга журналиста Лейла Мустафаева.

"Все произошло неожиданно. Я узнала об освобождении Афгана от адвоката Немата Керимли, а ему позвонили из посольства Германии и сообщили, что Афгана освободили. Я еще даже с ним не смогла поговорить по телефону. Я даже не знаю, на каких основаниях Афгана отпустили. Наверное, он сам все расскажет", - сказала Мустафаева.

По словам супруги журналиста, Мухтарлы после освобождения отправили из Баку в Москву. Как ожидается, поздно вечером 17 марта он прибудет в Германию.

Защита журналиста обращалась в суд с ходатайством о досрочном освобождении Мухтарлы в связи с отбытием им одной трети срока, сообщил адвокат Немат Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

"Как оказалось, суд провели сегодня, без нашего участия. Мне постфактум из посольства Германии сообщили, что Афган на свободе и уже находится на пути в Германию к своей семье", - сказал Керимли. По словам адвоката, он пока не имел возможности ознакомиться с решением суда.

Освобождение Мухтарлы могло стать результатом дипломатических договоренностей между Берлином и Баку, предположил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"Сейчас из-за коронавируса закрываются все авиарейсы и сегодня был последний день полетов в Москву. В любом случае отрадно, что журналиста, узника совести отпустили наконец, но в тюрьмах все еще остаются 130 политзаключенных", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

"Теперь я должна сказать большое спасибо правительству Германии", - написала на своей странице в Facebook журналистка и правозащитница Хадиджа Исмайлова после известия об освобождении Мухтарлы.

По сведениям проправительственного информационного агентства Report, Сураханский районный суд освободил Мухтарлы, заменив ему оставшийся срок на условное наказание. Представители Пенитенциарной службы и посольства Германии оказались не доступны для комментариев.